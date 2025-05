U susret premijeri novog mjuzikla za decu i odrasle „Ivica i Marica“ 24. maja, danas je u Teatru Odeon održana konferencija za novinare, na kojoj su prisustvovali predstavnici najpoznatijih medijskih kuća.

- Osnovna stvar je da do saradnje sa Teatrom Odeon nikad nisam pisao tekstove za mjuzikl. Aosnovna razlika od originalne „Ivice i Marice“ braće Grim je u tome što su nekada ljudi plašilidecu u bajkama, i to počinje sa jednom davno, iza sedam mora... kao nešto daleko jer deci jevažno da opasnost nije blizu, a ova bajka se dešava u ovom trenutku. Mi ovde nemamo vešticu imaćehu, ali imamo biznis ženu Vraču i njena nevaljalost je u tome što mami decu opojnomčokoladom koja izaziva ovisnost, Ivica se „nadrogira“ čokoladom i Marica ga celu predstavu branii spašava – rekao je Branko Kockica.

Marko Jovičić bio je zadužen za adaptaciju teksta Branka Kockice i za režiju i otkriva šta to ističe ovajmjuzikl, ali i koja je najvažnija poruka.

- Ono što ovu predstavu razlikuje od one koja se igrala u „Pužu“ je prvo tri puta veća scena, sve jemnogo zahtevnije, ovde imamo neverovatne promene u scenografiji za samo 12 sekundi. Bio jeveliki izazov videti šta to sve Teatar Odeon može da nadogradi da bio ova predstava postalaaudio-vizuelni spektakl. Publici, i odraslima i deci, najlakše je plasirati informaciju kroz smeh i toje onaj momenat da tek kad izađeš iz sale shvatiš „Au, šta sam gledao“. Deci ja lakše kroz neštošto im je zabavno staviti do znanja kolika je štetnost narkotika, u ovom slučaju opojne čokolade,koliko deca mogu lako da padnu pod loš uticaj. Glavna poruka predstave je i za decu, a posebnoza roditelje je koliko je važno razgovarati sa decom, koliko je važna ta svakodnevna komunikacijai koliko je bitno da braća i sestre brinu jedni o drugima. U današnje vreme se zaboravlja naosnovne porodične vrednosti koje su veoma bitne – rekao je Marko Jovičić.

Sa predstavnicima medija razgovarala je i glumačka postava ovog mjuzikla Vesna Paštrović, MarkoMarković i Miljan Prljeta, Tamara Milojković, Mladen Miljković, Anastasija Knežević, Nenad Stanojević iStojan Đorđević, kao i tri vile Luna Manojlović, Simona Jerinić i Daria Subotić.

Glumačka postava istakla je kolika je čast raditi predstavu za koju je tekst radio Branko Kockica, sa kojimizazovima su se sve susreli tokom pripreme ove predstave, a predstavnike medija upoznali su saživopisnim likovima koje tumače.Nakon zvaničnog dela konferencije, u foajeu Teatra Odeon otvorena je izložba najboljih dečijih radovana temu „Ivica i Marica“, a kreativni klinci dobili su godišnje karte za dečije predstave Teatar Odeon, kaoi brojne poklone.

Bajka „Ivica i Marica“ smeštena je u šaren, zabavan i ponekad ironičan svet, ali se suštinski bavi ozbiljnimtemama: napuštanjem, pohlepom, usamljenošću, opsednutošću novcem, kao i verom u dobro. Krozneobične likove – simpatične životinje, ne baš tipičnu vešticu i roditelje koji se bore sa sopstvenimslabostima – ova bajka podseća decu i odrasle koliko je važna podrška, poverenje i toplina doma.

Ne propustite priliku da među prvima pogledate mjuzikl „Ivica i Marica“ i svoje karte obezbedite navreme – na sajtu teatarodeon.rs ili na biletarnici Teatra Odeon u ulici Kraljice Natalije 45 – i uverite sezbog čega je ovo mjuzikl koji pomera granice mašte.

Autor: Pink.rs