Pevačica Elma Sinanović pričala je nedavno o privatnom životu i otkrila detalje koje javnost do skoro nije znala.

Naime, Elma je otkrila da li joj se desilo da joj je neko uzeo pesmu, a onda je priznala i da su joj oteli i firmu nakon smrti muža.

- Desilo se jednom da mi je jedna osoba otela pesmu. Ne bih da ga imenujem sad, pevač je u pitanju. Nemam nameru da budem u centru pažnje zbog toga. Bitno je da ja nisam nikom otela ništa. Inače, trenutno imam drugi problem. Firma mi je oteta, to se desilo nakon što mi je muž preminuo. U tolikom problemu u kom sam se našla, ljudi kojima sam verovala su rešili da me izdaju. Međutim, pravda je na mojoj strani. Neće me dobiti na sudu. Duguju mi sto dvadeset miliona dinara - rekla je Elma.Pevačica je potom otkrila da li postoji pesma koju je skupo platila, a da se nije isplatila.- Sve pesme sam dosta platila. Sve pesme su moja lična karta i posebne su na svoj način - rekla je Elma u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Inače, tragičan događaj je okončao sreću porodice Elme Sinanović. Ona je bila udata za biznismena Smaila Sinanovića Magija, koji je preminuo 2019. godine. S njim ima ćerku Huliju.

- Moj muž je bio bolestan od 2015. godine. Oboje smo bili svesni da će doći taj dan, i dosta smo puta razgovarali na tu temu. Njegov je amanet bio da ja nikada ne prestanem da se bavim muzikom. Tokom svakog razgovora je insistirao na tome. Govorio je da je sve to normalno, da ćemo se svi pre ili kasnije naći na onoj drugj strani - otkrila je nedavno pevačica sa tugom u glasu za Alo i dodala da je rastanak sa mužem nešto što nikada neće preboleti - rekla je Elma, čija je ćerka sreću pronašla kraj bogatog šeika.

- Elma je oduševljena budućim zetom, šeikom iz Katara. Tamo su svi očarani Hulijinom lepotom. Tretiraju je kao princezu. Oni se zabavljaju već neko vreme i odmah su svi znali da su njih dvoje stvoreni jedno za drugo. Hulija je sada na relaciji Katar-Srbija, ali će se u nekom trenutku skroz preseliti tamo. Elma i Hulija su jako vezane - pričao je izvor za "Kurir".

Autor: M.K.