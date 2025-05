RASPLAKALA SVE GOSTE: Goca Tržan na ćerkinom punoletstvu pala na kolena ispred naslednice, pa zapevala OVU baladu!

Na ovo niko nije ostao imun!

Lena Marinković, ćerka Goce Tržan, proslavila je svoj 18. rođendan. Lena je blistala u beloj, čipkastoj haljini i izgledala je prelepo, a potom se slavljenica i presvukla u usku crnu haljinu.

- Srećna sam, ovo je poseban trenutak za mene i moje dete - istakla je Goca pred okupljenim medijima.

- Ovo je dan kada se njen život drastično menja, ali i naš na neki način. Sve ono što nije mogla i nije smela da radi, sada će moći sama, a to me pomalo plaši - govorila je ponosna mama.

Koliko je Goca ponosna i srećna zbog svoje ćerke može se videti i na snimcima koje je objavila na instagramu. Sudeći po njima, pevačica je bila veoma emotivna, svoje emocije je prenela i na goste, koji su komentarisali da ih je rasplakala. Naime, mama Goca je uzela mikrofon i zapevala na ćerkinom punoletstvu. Uz pesmu "Po mom srcu hodaj", Goca se spustila na kolena ispred ćerke pevajući emotivne stihove. I Lena je kleknula pored mame, ne odvajajući se od nje.

Na proslavi Leninog punoletstva pevale su i njenen kolege Saša Kovačevi i Bojan Leksinkton.

Naime, ćerka pevačice Goce Tržan i rijaliti učesnika Ivana Marinkovića, Lena Marinković, krenula je 2022. godine u prvi razred gimnazije, a pevačica je o tome javno pričala.

- Ćerku s vremena na vreme odbacim do škole. Lena je krenula u prvi razred 15. beogradske gimnazije. Izuzetno sam ponosna na nju. Super joj je, ima dobro društvo. Dobro se snalazi. Vrlo je samostalna. To je najvažnije - kazala nam je Goca Tržan.

Ide u državnu školu, da. Svima je to bilo šok, moje dete ide u državnu školu, zamisli... Zašto nije u privatnoj, zato što nema potrebe. Zdrava, prava, snalažljiva, to je to - istakla je pevačica jednom prilikom za medije.

