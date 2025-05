'NIKADA NISAM IŠLA DA ME RAZVLAČE FRAJERI' Dara Bubamara progovorila o karijeri i privatnom životu: U životu nisam otišla na after parti...

Pevačica iskreno o uspehu i svakodnevnici!

Dara Bubamara već tri decenije hara domaćom javnom scenom, a kaže da je sveža i odmorna jer vodi disciplinu u životu.

Gostujući u jednoj emisiji, Dara je otkrila kako izgleda njena svakodnevica, pa otkrila koliko spava i kada lumpuje.

- Ja sam 33 godine na sceni jer sam počela kao devojčica. Svi se pitaju koja je tajna mog uspeha. Pa nije me razvlačio ni Kurta ni Murta. Znači, vikendom se radi, a od ponedeljka do petka se spava. Gledaš televizor, film sa detetom, ne pijem, ne izlazim. Ja u životu nisam otišla na after parti, to kod mene ne postoji - rekla je Dara.

Kako je dodala, kod nje se zna kada i kako se rade stvari.

- Posle svakog mog nastupa ja idem u krevet i spavam, nisam 33 godine promukla, svaki nastup pevam kao na CD-u. To je zato što ne idem na pijanke i ne derem se u klubovima - rekla je Dara gostujući na WTF Radio.

Inače, tokom ovog gostovanja, Dara je imala i jedan lapsus koji očigledno nije ni primetila, ali zato njeni fanovi jesu.

Svakako da lapsusi nisu skandal, ali toliko zabavljaju korisnike društvenih mreža, da se sada i gostovanje Dare Bubamare širi brzinom svetlosti. Naime, Dara je umesto da kaže koja je tajna njenog mladolikog izgleda, rekla: mladolikog uspeha.

- Svi kažu koja je tajna mog mladolikog uspeha, pošto imam 48 godina ...- nastavila je pevačica priču očigledno nesvesna lapsusa koji je napravila.

Van ovog detalja, od pevačice smo mogli da saznamo da vodi jedan disciplinovan život i da se kod nje spava od 8 do 10 sati i da strogo vodi računa o tome šta jede.

- Nisam išla da me razvlače frajeri - zaključila je ona.

