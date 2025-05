Strašna tragedija! Otac Bože Vreća izvršio samoubistvo! Pevač sve otkrio, od svoje 18. godine ima epilepsiju...

Pevač Božo Vrećo od samog početka kako je kročio na scenu privlači pažnju javnosti, pre svega svojim moćnim glasom, a potom i specifičnim imidžom.

Njegov život oduvek je intrigirao javnost, ali se o Božinoj privatnosti ne zna mnogo. Ipak, nekoliko puta izneo je pojedine detalje.

Jednom prilikom Vrećo je otkrio da od 18. godine boluje od epilepsije.- Božanska milost me je izlečila, a moja pesma me je regenerisala. Onda kada život počnete živeti bez stresa i razmišljanja šta neko misli, te se prepustite svojoj slobodi, onda je i život magičan i lekovit. Moj lek je u posvećenosti Bogu i fokusiranju na umetnost koja ima božansku komponentu isceljenja - pričao je on i dodao:

- Svim svojim srcem i dušom. Božanska ljubav me je osnažila, oblikovala i pripremila za sve što je bilo i tek dolazi. Njemu je sva zahvalnost za sve u mom životu. Svaki moj koncert njemu je na dar. Neraskidiva veza s Bogom je u predanosti i dobroti, posvećenosti i prepuštanju duši da zapeva i krene putem koji oseća u svojoj duši. Upravo to i činim sve ove godine, koliko god to nekome izgledalo nadrealno i nezamislivo.

Interpretator i autor sevdalinki. Rođen je 18. oktobra 1983. godine u Foči. Živi i radi u Sarajevu.Odrastao je sa majkom i dve starije sestre, dok mu je otac preminuo kada je imao pet godina.

- Taj divan čovek je moj tata. Sanjao sam ga sinoć i bio je tako lep u mom snu - stajalo je u objavi, a ove reči nose snažan emotivni naboj i odražavaju duboku povezanost koju Božo oseća prema ocu, čije prisustvo u njegovim snovima i sećanjima očigledno za njega ima posebno značenje.

Svojevremeno je otkri i da je on oduzeo sebi život.

- Moj otac je izvršio samoubistvo, a majka je tu morala da zauzme dvojaku ulogu i da bude snažna za oboje. Izvela me je na pravi put, da budem dobra osoba... Svi ti ožiljci su se pretvorili u moje pesme. Svakako je bilo teško, ali Bog se postara za sve i sve kockice postavi na svoje mesto - govorio je Božo ranije za domaće medije.

Autor: Nikola Žugić