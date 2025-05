Vujadin Savić go u bazenu! Skinuo se muž Mirke Vasiljević! Ženama neće biti dobro kada budu videle ovu sliku (FOTO)

Fudbaler Vujadin Savić (34) veoma je aktivan na društvenim mrežama, sada je jednom fotografijom privukao veliku pažnju.

Vujadin je na Instagram storiju podelio svoju fotografiju iz bazena i tom prilikom pokazao izvajano telo.

I dok su njegovi mišići u prvom planu, ipak mnogima je zapala za oko njegova tetovaža.

Naime, on je na grudima istetovirao lik supruge, glumice Mirke Vasiljević, sa kojom ima četvoro dece.

Inače, Mirka i Vujadin su godinama u vanbračnoj zajednici, a ona je jednom prilikom govorila o njihovom venčanju.

- Naravno da želim venčanje i desiće se, ali moram da kažem da sam ja kriva što još nije došlo do toga! Vujadinu je važno da se to obavi, što se njega tiče, svadba može da bude već sutra! On bi posle nekoliko poziva organizovao sve, dok ja, kao svaka žena, ulazim u detalje, pa razmišljam i o boji salveta. Mada, kako sam starija, shvatam da je jedino bitno da nam svi dragi ljudi i naša deca budu tu, da se lepo provedemo i da napravimo uspomene, koje će da nam greju srce i dušu kad ostarimo. Oboje smo iz tradicionalnih porodica, tako da će svadbe biti, samo da se poklope sve kockice - rekla je Mirka i dodala:

- Pošto je on i dalje u fudbalu, često je zauzet, ima samo dve pauze, u maju i decembru. Kad napokon dođe to slobodno vreme, više volim da otputujemo negde zajedno i da se posvetimo samo nama. Željni smo mira, da ne jurimo nigde, da ne gledamo na sat... I tako svaki put kažemo: "Još ovaj odmor", a onda još sledeći... Sve ostalo vreme čekam njegov karantin, pa utakmicu, pa brinem da li će pobediti... Takav život je neizvestan i turbulentan, stalno sam na nekom "čekanju"...

Autor: Nikola Žugić