Za pevačicu Anu Bekutu danas je veoma težak dan. Naime, njen nekadašnji partner i najveća ljubav Milutin Mrkonjić danas bi proslavio osamdeset drugi rođendan.

Pevačica je danas posetila njegov grob u Aleji zaslužnih građana, te je na njega položila raskošni venac od cveća, a onda se oglasila na društvenoj mreži Instagram:

- Danas bismo birali kafanu u kojoj ćemo se sa prijateljima veseliti za tvoj 82. rođendan. Nedostaješ Milutine - napisala je ona uz fotografiju grobnog mesta.

Podsetimo, Milutin Mrkonjić preminuo je 27. novembra 2021. godine. Ana se od ovog gubitka ni danas nije oporavila.

O njihovoj ljubavi pevačica je svojevremeno govorila:

- Naš smo život živeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne biste tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao - iz jednostavnog razloga jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina trebali su mi samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života - govorila je svojevremeno pevačica, koja se našla na udaru nakon njegove smrti zbog podele imovine Milutina Mrkonjića.

