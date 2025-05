Bane Mojićević progovorio o novoj devojci, zaljubljen do ušiju: Godinama sam bio u...

Publika ga je zavolela zbog pevačkog talenta, ali Bane Mojićević osvojio je srca publike i kroz svoje imitacije u brojnim muzičkim emisijama.

- Nisam imao prilike pred njima da ih imitiram, ali komentarisao sam to sa Bulatom. On mi je rekao moraš malo bolje pokrete, sada sam usavršio sve to.Iako često pokazuje glumački talenat, ponudu za film ili seriju do sada nije dobio.

- Nisam imao ponude i ništa ozbiljno i što bi me zaintrigiralo da razmislim o tome, ali voleo bih. Volim da pobeđujem sebe i eksperimentišem i vidim gde su moje granice i da ih pomeram. Sigurno bih voleo da se oprobam u nekoj zanimljivoj ulozi, ali ne znam šta bih to bilo - kaže Mojićević i otkriva u kom žanru bi se najbolje pokazao.

Bane je određeni period karijeru stavio po strani i nije svoju publiku obradovao novom pesmom.

- Imam vremena za sve i bitna je dobra organizacija. Zaljubljen sam i sigurno moja energija ne bi bila lepršava i pozitivna i kreativna da nisam zadovoljan na tom polju. Trenutno sam u nekom najmirnijem i najprijatnijem periodu u životu. Uvek su bile turbulencije i pritisci i stres sa svih strana, a sada uživam i lepo mi je - kaže on.

