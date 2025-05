TU JE NEKO ISPAO ĐUBRE! Komšije Rade Manojlović iz Četereža posle skandala u selu, evo šta je pevačicin otac uradio na PIJACI...

Meštani kažu da su Radino otac i maćeha radni ljudi koje često viđaju na pijaci, te da su svim objasnili šta je pevačica htela da kaže

Rada Manojlović našla se u centru skandala kada je u jednoj emisiji izjavila da meštani njenog rodnog Četereža njoj zameraju što nosi kratku suknju, dok neki od njih imaju dete sa komšijom, a druge snajke su u vezi čak i sa svekrom.

Posle se pojavilo saopštenje, za koje se ispostavilo da je napisao jedan čovek, u kojem su osuli paljbu po pevačici koja je uvek sa ponosom govorila odakle potiče. I sama Rada je priznala da je njena izjava bila nespretna, ali da se nije odnosila na Četereže. Ipak, bura ne jenjava. Zato smo se uputili pravo u ovo mesto da se uverimo šta je istina.

- Komšije se nisu bunile, to je njemu tamo u centru napravio. Volimo mi Radu, još je znamo dok je kao dete pevala. Išla u školu i pevala. Ja sam dobar i sa njenim ocem. Tu je neko ispao đubre, ja njoj ništa ne zameram. Dobra je kao osoba - kaže komšija dok komšinica.

- Znam Radinog oca i znam nju iz viđenja. Super je ona. Ja o njoj nisam čula ništa loše, da je njen otac loš.

Meštani kažu da su Radino otac i maćeha radni ljudi koje često viđaju na pijaci, te da su svim objasnili šta je pevačica htela da kaže.

- Rade je objasnio ljudima na pijaci i oni veruju da Rada nije imala lošu nameru, ali eto tako je ispalo. Nije baš ni da nema istine u tome, ali selo ko selo jedva čeka da potkači nekog ko je uspeo. Pakoste joj jer je uspela, a niko ne bi čuo za naše selo da nije bilo nje. Svuda je sa ponosom pričala o selu, i dovodila novinarske ekipe na razne festivale. Selo ko selo, kaže Milica koju smo sreli ispred jedna prodavnice.

Na pijaci smo sreli ljude različitog mišljenja, ali niko nema ružnu reč da kaže.

- Ko zna ko je napisao to saopštenje, to sigurno nije niko od naših meštana. To je mogao da dođe neko i iz Beograda, ko je ne voli, i da napiše sve što ima. Mi znamo šta je istina, Rada je ponekad brzopleta ali je dobra duša. Njen otac je ovde sa nama svaki dan i mi znamo šta ona misli o nama. On je čovek objasnio ljudima, mada, mu niko nije ni zamerio, da ona nije tako mislila.

Meštani kažu da je Rada naivno rekla sve što je sporno u veri da niko to neće pogrešno shvatiti.

- Svako od nas kaže nešto i ne izrazi se lepo, pa se pogrešno shvati. Ona je javna ličnost pa joj je to sto puta teže, njena se svaka reč meri, a ona toga nije svesna. Često priča na televiziji kao što bi pričala ovde sa nama, a to ima veći odjek. Teško joj je što je sve ovako ispalo, jako se nasekirala. Pa ona je ovde kuću sazidala, da ne voli selo sigurno bi pobegla što dalje. Ali, eto neki su jedva dočekali da je stave na stub srama i to je nju možda najviše pogodilo. Sigurno će saznati ko stoji iza ovoga i tužiće, rekla je komšinica.

Autor: Nikola Žugić