PEVAČICA NE PRAŠTA IZDAJU, A MNOGI NE ZNAJU DA JE BILA I SA ŽENAMA! Ovo je njeno brutalno priznanje: Ko se meni zamerio, kući je došao plačući...

Pevačica Alka Vuica, na sceni je već 40 godina, a kaže da sve ove godine nije trpela nepravdu i da ona osvetu ne servira hladnu.

Alka Vuica je sada otkrila da su joj se neke kolege tokom karijere zamerile, ali progovorila i o tome kako su prošli.

- Ja ne želim da pričam o tim gubitnicima koji su me povredili i koji nisu znali da me vole, jer ko izgubi mene, izgubi duplo jer ja sam i odan prijatelj i pesnikinja i mislim da je jako glupo da se meni zameraju - rekla je ona, a onda dodala da ne može da sačeka da se strasti stišaju.

- Volim vratiti odmah što se mene tiče, ja sam prilično lajava i moj jezik je najbolja osveta. Obično kad me neko povredi ide kući plačući, tako moj mozak radi - otkrila je Alka za hrvatske medije te priznala kako je često vera ipak spreči u osveti jer treba znati oprostiti.

"Imala intimne odnose sa ženama: Prelepo je bilo"

Pevačica Alka Vuica imala je buran ljubavni život. Priznala je da je bila ljubavnica poznatom fudbaleru, a svojevremeno je šokirala javnost da je imala intimne odnose i sa ženama.

- Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala frendicu s kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelepa iskustva... Ja zapravo mislim da su svi ljudi bise*sualni i da je većina odnosa bazirana na se*sualnosti. Ja imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle. I ja njih...", ispričala je Vujica pre nekoliko godina za "Express".

Autor: Nikola Žugić