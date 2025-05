OTAC ME JE ŠIŠAO NA ĆELAVO: Ispovest naše pevačice LEDI KRV U ŽILAMA, progovorila o traumama iz detinjstva: Samo je otišao i nikad se nije javio...

Pevačica Sandra Afrika nema lepe uspomene na detinjstvo, a pogotovo na pomen njenog oca koji je otišao od nje još dok je bila u osnovnoj školi.

Sandra Afrika je jednom prilikom govorila o teškom periodu života, a onda jednim priznanjem šokirala sve. Sandra je samo jednom govorila o odnosu sa ocem i tome koliko je bio strog. Kako je tada rekla, svaki put kada bi ona popustila u školi on bi je ošišao na ćelavo.

- Ja sam mogla sve kod moje mame, samo sam morala da joj kažem gde sam i sa kim, a na primer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo - rekla je na ivici suza Sandra Afrika.

Ona se potom rasplakala na pitanje da li se viđa sa ocem:

- Nisam ga videla godinama. Od dana kada je otišao, nikada se više nije javio, ni jedan rođendan nije čestitao, čak ni punoletstvo. Kada je rekao da mu treba nekih 20 injekcija, ja sam htela da mu pomognem, iako on nije hteo ni da čuje. Dala sam mu novac, ali sam tog momenta shvatila da je on mene slagao. On jeste bio u teškom stanju, ali mu u tom momentu nisu bile potrebne pare za to - jedva je izustila Sandra.

"Oprostila sam mu sve"

Sandra kaže da ni danas ne zna ništa o svom ocu, ali da više nije ljuta na njega i da su to stvari koje život tako namesti.

- Moji su se razveli, tata je otišao od kuće i nikada me nije zvao. Bila sam u petom razredu osnovne škole. To se dešava, oprostila sam mu. On vodi svoj život. Ne znam ni gde je, ni šta je. I dalje nismo u dobrim odnosima. Nikada se ja s njim nisam ni posvađala. Mi nikada ništa nismo jedno drugom ružno rekli. Jednostavno, to je prosto tako i nekako vremenom naučiš da živiš s tim - rekla je pevačica za "Hajp" i dodala da se ne seća čak ni njihovog poslednjeg telefonskog razgovora.

- Ne pamtim kad smo se poslednji put čuli. Pre nekoliko godina nešto... Bio je jako bolestan, pa mi je mama rekla da ga okrenem.

Autor: Nikola Žugić