POLA ESTRADE ME JE MUVALO: Naša pevačica otkrila ime kolege koji joj se udvarao!

Nada Topčagić neko je ko bez dlake na jeziku komentariše svoje poznate kolege sa estrade.

Naša pevačica Nada Topčagić za domaće medije rekla je kako joj se pola estrade u mladosti udvaralo.

- Pola estrade, neću sada da otkrivam baš sva imena, ali eto mogu priznati da je i Bora Drljača jedan od njih - iznenadila je Pevačica.

"Zlatko bi umro bez mene!"

Nada i Zlatko u braku su već decenijama, a pevačica je jednom prilikom izjavila da ne bi znali da žive jedno bez drugog.

- Sa Zlajom sam od 1983. godine. Da meni nije Zlatka, ne bih znala, sad u ovim godinama, gde bih pošla, gde bih došla. To je podrška i prijateljstvo, stvarno, toliko mi čini. Vi nemate pojma kad treba da idem nešto da snimi, to je “Daj mi to, dodaj mi to”. To je užas, to niko ne bi mogao da izdrži - objasnila je Nada i dodala:

- Jako me voli! Ne daj Bože da mi se nešto desi, umro bi, otišao bi odmah za mnom i ja mislim da bi. Razume me totalno, razumem i ja njega. Nisam imala ni vremena da mislim na druge muškarce. Ja sam osoba koja nije imala vremena. Non-stop sam u akciji i ljudi, prijatelji, komšije, koji me poznaju to znaju. Jedan prijatelj mi je rekao: “Ti to sve radiš da ne bi pomišljala na druge stvari” - rekla je pevačica jednom prilikom u emisiji “Magazin IN“.

Autor: Nikola Žugić