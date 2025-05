AVA KARABATIĆ VAPI ZA POMOĆ! Bolna ispovest rijaliti zvezde: Majka mi je uništila život, ne smem da izađem na ulicu, imam jezive povrede, tuče me...

Pre dva dana odjeknula je vest da je Ava Karabatić u teškom stanju nakon što ju je majka Sanja Karabatić pretukla u martu dok je boravila u Splitu, a tu vest za Kurir je potvrdio njen otac Ivica Karabatić.

Nakon toga Ava Karabatić je pobegla u Beograd kod prijatelja, a zdravstveno stanje joj se ubrzo pogoršalo. Karabatićeva je za Kurir smogla snage da se ispriča šta se sve dešavalo prethodnih nedelja.

- Svi znate da je u ovaj svet nisam ušla svojevoljno. Postala sam poznata kao studenkinja nakon što mi je profesor na fakultetu slao lascivne poruke, pa je to procurilo u javnost. Toliko je sve to bilo propraćeno da sam ja, htela ili ne, postala poznato lice nakon toga. Od tada je prošlo 15 godina i mogu da kažem da sam ja uvek bila ta koja je zarađivala novac baveći se javnim poslovima, poput učešća u rijaliti programima, raznih promocija, bila sam voditeljka na više televizija i da ne nabrajam sve. Otprilike u tom periodu moj odnos s majkom postaje sve gori jer je ona imala razne probleme, da ne ulazim u detalje. njene ambicije ja nisam mogla i želela da pratim, pa su se naše svađe neretko završavale tako što sam od nje dobijala batine. Nije me sramota to da kažem! Da, dobijala sam batine od majke i kad sam imala 22, 25, 30 pa i evo sada nedavno, sa svojih 37 godina - počela je Ava, pa nastavila.

- Poslednja svađa dogodila se zbog toga što ja nisam mogla da odgovorim na poziv jednom prijatelju. Ona se iznervirala zbog toga i počela je da me udara snažno i jako po nogama i genitalijama dok sam bila u džakuziju. U tom trenutku nisam znala da udarci naneseni u vodi mogu da izazovi još jače posledice. Sutradan sam uzela pasoš i pobegla kod prijatelja u Beograd. I onda počinje moj pakao. Povrede po telu su postale jezive, nakon nekoliko dana više nisam osećala nogu, pa nisam mogla ni da hodam. Imala sam gnojne podlive po telu koji i danas ne mogu da se saniraju jer mi je imunološki sistem potpuno pao. Ja sam postala biljka - plačnim glasom govori Ava.

Uz nju je danonoćno otac Ivici koji se trudi da joj olakša muke.

- Želim da kažem ljudima da je ovo najstrašniji period mog života... Mislila sam da je borba sa alkoholom nešto najgore što me je snašlo, ali iz toga sam izašla kao pobednik i već dve godine nisam kap alkohola okusila. Sad ne znam šta će biti sa mnom, imam volju da se borim i dalje, psihički sam dobro, ali moje telo više ne može. Smršala sam toliko da ne smem iz kuće da izađem, ne od sramote, nego zato što nema snege i plašim se da ću negde pasti i slomiti se, pa ću imati još veće posledice. Idem na terapiju zbog noge, ima malih pomaka ali je to daleko od dobrog. Naravno, sve to mnogo i košta jer moram da idem kod lekara privatno, nemam osiguranje ovde u Beogradu, a u Hrvatsku fizički ne mogu da odem jer ne bih izdržala put do tamo. Nadam se da će se neko pojaviti da mi pomogne oko svega ovoga, samo da stanem na svoje noge. Ovom prilikom molim ljudi koji mogu da pomognu neka mi se jave - kazala je Karabatićeva i poručila za kraj:

- Imam još mnogo planova u životu. Želja mi je da održim svoju izložbu sliku, da i dalje budem multimedijalna ličnost kao do sada. Želim i da završim knjigu "Konačni obračun" u kojoj ću opisati svoju borbu sa alkoholizmom. Ali, posle ovoga što mi se desilo poslednje nisam sigurna da će to biti jedina tema moje nove knjige. Možda je došlo vreme da otkrijem sve karte i da ljudima kažem šta sam sve prošla i trpela osobe koja mi je upropastila život - zaključila je Ava.

Autor: Nikola Žugić