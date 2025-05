DARA BUBAMARA KUPILA TRI STANA U ZGRADI KOJU JE NJENA MAJKA ČISTILA! Pevačica se prisetila situacije kada ju je dovela ispred stambenog objekta

Dara Bubamara imala je težak put do bogatstva i slave. Pevačica je odrasla u stanu od 33 kvadrata sa svojim roditeljima i bratom, a nikada nije krila koliko se njena majka mučila da u životu imaju ono što im je potrebno.

U međuvremenu Dara Bubamara je ostvarila sve svoje snove, a nedavno je i otkrila da je kupila čak tri stana u zgradi u Novom Sadu u kojoj je njena majka čistila. Kako je Bubamara rekla, njena majka je to doživela da vidi dok je bila živa.

- Moja majka se mnogo mučila. Baš mnogo, i to svi znaju. Kad sam postala ovo što jesam, kupovala sam nekretnine i u zgradi koju je ona čistila, tada sam kupila tri stana. Kad sam je dovela i pokazala joj, ona je rekla: "E, moja ćero, ja sam ovde čistila ulaze, a ti si sad tu kupila tri stana" - prisetila se Dara u potkastu "Why so Seriuos".

Podsetimo, ekipa Kurira posetila je kraj u kojem je odrasla folk zvezda, a u razgovoru s komšijama otkrili su nam kako je Dara živela u detinjstvu.

- Bila je fino dete. I roditelji su joj bili dobri ljudi. Često sam pitala njenu mamu na koga ona tako pevuši, a ona se šalila kako je na nju talentovana, samo ona nije imala sreće da je neko zapazi. Dara nije završila škole kao neka druga deca, ali smo mi ponosni na nju. Nisam je srela u ovom kraju jer, kako sam čula, čim su joj roditelji umrli, ona je prodala stan, uzela neke njoj drage stvari iz porodičnog doma i više se nije vraćala - rekla nam je tada komšinica.

Autor: Nikola Žugić