Laže svako ko kaže da mu nisu bitne finansije! Bojana Lazić otvorila dušu: Sin me pita kako sam tako lepa, a sama

Lepa voditeljka emisije "Premijera - Vikend specijal" na Pinku Bojana Lazić veoma mlada se udala za glumca Žarka Lazića i rodila sina, a potom i razvela.

Životne borbe koje je vodila su je, kako kaže, očvrsnule, a u jednom razgovoru je otkrila kakvog danas partnera želi kraj sebe, ali i šta misli o bivšem partneru, Žarku Laziću, kao i da li je bilo situacija kada je morala da se osloni samo na sebe i izbori se sa obavezama i problemima:

- Kako da ne, pa i dan-danas se to dešava, ali je nekako sve lakše, jer sam danas totalno samostalna i u finansijskom smislu, ali i psihičkom. Kada dete ima temperaturu, više nemam potrebu da zovem mamu ili bivšeg supruga, sve to sama rešim - priča Bojana i otkriva koliko joj je bitna podrška bivšeg supruga:

- Za dete je najvažnije da ima oba roditelja. On jeste otac i roditelj našem detetu. Kad ne živiš sa partnerom, a kada se desi nešto lepo ili ružno, ti si sam. Ja sam zaista samostalna, jer moji roditelji žive u Crnoj Gori, i u tom smislu ovde nemam nikoga. To me je očeličilo. Da odvedem dete kod babe i dete za vikend, to nikad nisam imala, ali zato nijedan trenutan Matejinog detinjstva nisam propustila. Sada kada bih se odlučila za drugo dete, otvorila bih četvore oči. Jeste lepo, ali nije lako.

Kako je istakla, ne želi da bude lažno skromna kada su finansije u pitanju.

- Meni je važna ta finansijska stabilnost kod muškarca. Ne tražim ja vile i kamione, važno mi je da imam svoj dom, siguran posao, da mogu da otputujem negde. Čovek koji kaže da mu nisu bitne finansije, taj laže. Najvažniji je mir, ako ti zadržiš to, a imaš svoje vreme i zaradiš uz to, to je onda dobitna kombinacija - kaže Bojana.

Kako nam je objasnila još se nije pojavio partner “za ceo život” kog bi predstavila sinu.

- Kad smo se vraćali avionom iz Crne Gore, kaže on meni: “Jao, mama, što te gleda ovaj”. Pa dalje nastavlja sa pitanjima: “Mama, kako si ti tako lepa, a sama?” Onda ja njemu objašnjavam da sam ja odvojila ta dva sveta. Kada sam u dugoj vezi i imam partnera, ja te stvari ne spajam, jedino ako to ne bude do kraja života, pa ću ga predstaviti u svakom smislu svom detetu. On me posmatra kao neku jadnu samu ženu. Voleo bi da budem sa nekim i bio bi mi podrška, nema taj problem - rekla je Bojana nedavno.

