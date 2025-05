Folk pevačica izgubila 9 kilograma za samo mesec dana, jede isključivo ove tri namirnice: Ne smeš ni salatu, voće, povrće... Ništa!

Popularna folk pevačica Tamara Milutinović u rekordnom roku vratila je staru, devojačku liniju posle porođaja, a kako je objasnila tokom gostovanja na Pinku, u emisiji "Zvezde Granda - Specijal", rigoroznu dijetu držala je i pre trudnoće, a "dodala je gas" posle porođaja.

Dugo je na autofagiji.

- Na autofagiji sam odavno. Pre trudnoće sam držala autofagiju, pa sam tokom trudnoće, naravno, napravila pauzu - priznala je Tamara, a potom otkrila da jede samo tri namirnice.

- Izgubila sam devet kilograma za mesec dana. To nije bila samo autofagija, to je bila i akupunktura, jako stroga dijeta. Samo tri namirnice sam jela... Samo kuvana jaja, piletinu sa malo soli i neku ribu. Ne smeš ni salatu, ništa, voće, povrće, hleb, ništa! To su proteini, trebalo bi da je sve zdravo. Ti kombinuješ te tri namirnice... Kada kažem tri namirnice, samo tri namirnice" Posle deset dana može da se ubaci sto grama salate, ali samo sto grama, za ceo dan - objasnila je Tamara i dodala:

- Išla sam kod doktora, sve sam se posavetovala.

Autor: D .T.