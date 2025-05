Cecu Sevilja podsetila na rodno Žitorađe! Toga nema u Beogradu, imala je u svom selu, a sad je pronašla i u luks vili Anastasije i Gudelja

Ceca Ražnatović sumirala je utiske na svoj nedavni boravak u Španiji kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.

Naime, pevačica tvrdi da tamo nije pronašla ljubav, ali je govorila o tome kakav utisak su na nju ostavili Španci.

- Sjajni su utisci kad pričamo o mom boravku u Španiji. Lepo je vreme, oni žive u kraju gde nema buke, nije prometno. Slušala sam cvrkut ptica, to sam poslednji put čula u Žitorađi kad sam bila. U mojoj ulici u Ljutice Bogdana to teško da mogu da čujem. Čujem kako tutiraju motori, dozivaju me, buka je.

- Ljubav nisam pronašla u Španiji, jer nisam izašla iz kuće. Nigde nisam išla, to mi je rekao i Veljko. Rekla sam mu da je došao sa svojom ženom, da je to moj izbor. Rekla sam mu da čekam leto.

- Španci su garavi, što je super, niski su, što nije, ali mnogo me podsećaju na naš narod. Oni za razliku od nas više žive noću. Kod njih počinje dan kad se vrate sa posla, pa nadalje i svi piju pivo. Kad su udvarači u pitanju, Veljko normalno reaguje, znaju moja deca svaki delić mog života. Kad su bili mali stalno su išli sa mnom i nikada nismo imali tajne. Sve bacimo na sto i što je lepo i što nije, pa pričamo.

Autor: D. T-