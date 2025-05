Istog dana rodila sina i saznala za smrt drugog deteta u porodici: Ovo je najgori dan u životu naše folk pevačice

Folk pevačica Biljana Sečivanović (48) imala je trideset godina kada se ostvarila u ulozi majke i osetila najveću sreću života uprkos teškim okolnostima.

Radila je, maltene, do porođaja.

- Punih sedam meseci u trudnoći sam radila. Mislim da sam u 7. mesecu trudnoće pevala svadbu Bucki frizerki i Ceca je bila u gostima, poručivala je neke pesme i rekla mi je ‘Sedi molim te, ne mogu da te gledam. Duša me boli, ajde sedi i pevaj tako sedeći’. A, ja bila u štiklama sa trudničkim stomakom… I hvala Ceci neizmerno na tome, odmah me je kupila- ispričala je Bilja i otkrila da je poslednja dva meseca trudnoće provela u Austriji, gde je, kako kaže, radila nokte kako bi se izdržavala:

- Posle porođaja sam ostala tamo još dva i po meseca. Radila sam nokte i od toga se izdržavala. Mama je trebalo da dođe kod mene da mi pomogne, i pored garantnog pisma i toga što je nemački penzioner, nisu joj dozvolili iz vlasti da dođe kod mene turistički. Tako da sam ostala sama i ta dva i po meseca.

Biljana je otkrila da je dan kada je rodila sina bio ujedno i dan najveće porodične tragedije.

-To su najteži trenuci u mom životu. Mislim da me je Bog tad bacio u jedno veliko iskušenje… Mislim ne znam kako da kažem i kaznio me i nagradio, malo kontradiktorno. Nije mi dozvolio ni da žalim kako treba ni da se radujem kako treba- objasnila je pevačica.

Porođaj je bio težak – carskim rezom, a saznanje o smrti sestrića dodatno ju je uzdrmalo.

– Bila sam psihički pogođena. Imala sam težak porođaj, porodila sam se carskim rezom i to saznanje odmah posle porođaja šta se događa i kako…. Uh.. rekla sam osoblju u bolnici šta mi se dogodilo jer su videli da plačem stalno, oni su mi dali neke biljne kapi za smirenje. Pustili su me 24 sata da spavam da se odmorim iako to nije praksa u bolnici. Prespavala sam tih najgorih 24 sata a onda sam smogla snage i krenula u borbu sa samom sobom, sa životom bez straha šta ću i kako ću moći- priznala je pevačica.

