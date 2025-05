Jedemo keks s vodom jer nemamo za mleko: Ovako je Maja Odžaklijevska govorila o danima kada je jedva preživljavala

Maja Odžaklijevska otvoreno je govorila o svojim teškim periodima u životu, a jednom prilikom otkrila je da su jeli keks sa vodom jer nije bilo para čak ni da se kupi mleko.

Pevačica tvrdi da je teško podizala ćerke, ali je uspela da se snađe svaki put u krizi.

- Nisam se udala za Teinog oca Aleksandra zbog toga što me to nije interesovalo. Nije me zanimalo da kuvam ručak i vodim takav život. Ali za Andreinog oca Enesa jesam se udala, na njegovo insistiranje. Venčali smo se, ali je to kratko potrajalo. Oni su bitni mojoj deci, pa sam održavala odnos sa njima. Sa Teinim ocem sam se družila do prošle godine, dok nije preminuo. I sa Andreinim tatom, koji ima suprugu i dve ćerke, obavezno odem na ručak kada dođu u prestonicu - počela je svoju ispovest Maja, pa je nastavila:

- Bilo je strašnih momenata dok sam podizala ćerke. Dešavalo se da jedemo keks sa vodom zato što nemamo para za mleko. Nisam mogla da radim, a nisam i dalje htela da pravim kompromise i pevam nešto što ne mogu, što želudac neće. Doduše, jednom sam pokušala. Preko jednog menadžera iz Radio Beograda prihvatila sam tezgu u Nemačkoj kako bih zaradila za decu. Radili smo petak, subotu i nedelju. Posle ta tri dana rekla sam sebi: 'Nikad više.

