DEVOJKAMA POPADALE VILICE! Naš poznati glumac pokazao mišićavo telo, sve puca na njemu (FOTO)

Glumac Pavle Mensur izbegava previše da priča o privadnom životu i devojkama, a sada je objavio fotografiju, koja je oduševila ženski pol.

Pavle Mensur je pozirao u uskoj majici te su mu se ocrtavali mišići, a komplimenti nisu prestajali da stižu, te su prednjačile devojke.

- "Kako se promenio, više nije klinac", "Pavle, svaka čast kako izgledaš, ovo je prava transformacija" - bili su samo neki od komentara na društvenoj mreži "Iks".

Bio je u vezi sa Nastasijom Stošić

Podsetimo, Nastasija Stošić je detalje o veridbi podelila na društvenoj mreži Instagram, gde je uputila emotivnu poruku.

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj - poručila je ona na društvenoj mreži Instagram tada.

Autor: Nikola Žugić