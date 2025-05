AU, KAKVO TELO SNEKI IMA! Skinula se naša pevačica u kupaći, pomutila jačim polovinama UM, pa otkrila svoju TAJNU (FOTO)

Pevačica Snežana Babić Sneki devedesetih je bila među najlepšim pevačicama Jugoslavije, a neverovatnim telom i figurom, mnogo mlađe devojke joj zavide i sada u šestoj deceniji.

Snežana Babić Sneki godinama unazad važi za jednu od najzgodnijih pevačica na našoj estradi, a kada vidite njene slike u kupaćem kostimu ostaćete bez teksta. Naime, Sneki je ponosna vlasnica najdužih nogu estrade od 133 centimetara, a ovu titulu nosi godinama. Nedavno je napunila 57 godina, ali i dalje ima telo boginje.

Sneki je pokazala kakva je mačka, i da pored najdužih nogu srpske estrade ima i najbolje telo.

Radi se o slikama koje su nastale na brodu, pre izvesnog vremena tokom letovanja, a mnogima su pale vilice kad su videli koliko pevačica ima zgodno i zategnuto telo.

Sneki kaže da je za njen izgled zaslužen balans u svemu

- Sada imam dosta sprava u svojoj kući ali me to ne opterećuje. Uglavnom radim jogu i volim da svoje telo opterećujem sa sopstvenom težinom, vežbe istezanja održavaju me veoma elastičnom i u ovom dobu. Čim stanete, gotovo je. Čovek je pokretan koliko mu zglobovi rade. Kod mene je težina uvek ista, osciliram kilogram-dva. Ne volim dijete jer imaju povratni efekat. Svaki čovek se opusti ponekad, ali je važno da umereno unosimo hranu. Ničega se ne odričem. Mera je tajna života.

Autor: Nikola Žugić