CECA VODILA NAŠEG PEVAČA U SVOJ PRIVATNI SPA CENTAR! On se sada oglasio i otkrio šta je zapravo istina: Bavila je kovertu s novcem ispred mene i...

Roker Đorđe David već godinama je u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" sa balkanskom zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Đorđe David je nedavno prvi put progovorio o nepoznatim detaljima njihovog odnosa, i priznao da je na početku imao predrasude o njoj. David je zatim ispričao situaciju u kojoj je Ceca dokazala koliki je čovek i prijatelj, što joj on nikada neće zaboraviti.

- Ona je napravila jedan gest, ja to nikada javno nisam rekao, evo reći ću sada, nadam se da se ona neće naljutiti, a i da se naljuti, šta me briga. Ja nju gotivim do besvesti. Imao sam taj sudar u januaru, na Svetog Jovana, koji me je ozbiljno ošamutio. Ja mrava u životu zgazio nisam. Taj sudar je na žalost završio sa tragičnom posledicom, gde je žena izgubila život. Indirektno sam krivac bio tu ja - pričao je on i dodao:

Naravno oslobođen svega, jer u tehničkom smislu ja nisam napravio nijedan faul, ni jedan prekršaj zbog kojeg bih odgovarao. Došavši u Beograd, svi moji prijatelji su govorili i ja verujem da je to iskreno: "Šta god da ti treba, javi se". Jedina je ona rekla: "Ajde dođi do mene", i bacila kovertu ispred mene i rekla: "Vidi ovako, samo bez bilo kakvih raspravljanja sa tobom. Znam da si trenutno u bunaru, ovo je novac koji ti dajem da uzmeš neki auto. Znam da si bez automobila kao bez nogu. Čim budeš u prilici to da vratiš, molim te vrati, a hvala Bogu radiš, a hvala Bogu sviraš, ovde si u žiriju, tako da... Molim te nemoj da se raspravljamo, da li ti to hoćeš da uzmeš ili nećeš jer ćemo ući u ozbiljan problem.

Autor: Nikola Žugić