IMA PRIVATAN BIZNIS! Popovićeva ćerka je milionerka, a bavi se poslom koji je u potpunosti ispunjava! ŽENE OVO OBOŽAVAJU

Ćerka Saše Popovića, Aleksandra, nedavno je pokrenula privatni biznis, čime se javno pohvalila putem društvenih mreža.

Sašina naslednica se bavi ručnom izradom nakita, što je u potpunosti ispunjava. Aleksandra Popović nedavno je pokazala deo modnih dodataka koje je sama napravila, što se i te kako dopalo ženama.

Kreativna je i izrada nakita joj ide od ruke.

Iako je jako bogata, zahvaljujući roditeljima, Aleksandra je jedna od najskromnijih među decom poznatih, a o tome dovoljno govori i činjenica da je sama odlučila da pokrene posao.

"Deca su skromna..."

Inače, Saša Popović je svojevremeno govorio o deci, kada je istakao da mu je želja da im sve pruži, ali i da pored toga oni budu skromni.

- Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu smo kupili stanove, lokale i garažna mesta, obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja - rekao je Saša Popović tad za "Kurir".

Podsećamo, kreativni direktor Granda, Saša Popović, preminuo je 1. marta ove godine. Na večni počinak ispraćen je 6. marta na Novom Bežanijskom groblju, gde se okupila gotovo cela estrada.

Autor: Nikola Žugić