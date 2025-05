JEZIVE SCENE! Evu Ras iznose u MRTVAČKOJ kesi, javnost potpuno uznemirena (FOTO)

Eva Ras, koja se pored glume bavi i pisanjem i slikanjem, svoje umetničke vizije sve češće realizuje putem računara.

Međutim, fotografija koju je pre izvesnog vremena Eva Ras objavila na društvenim mrežama, izazvala je šok i zabrinutost među njenim fanovima. Foto-montažom je od sebe napravila pacijenta koga iznose doktori pod maskama u zaštitnoj opremi, a njeno "mrtvo telo" je bilo u plastičnoj kesi.

Svoj rad Eva je prikazala na društvenoj mreži Fejsbuk, a prizor je užasavajući.

'ZBOG PENZIJE SAM HTELA DA IZVRŠIM SAMOUBISTO''

Glumica Eva Ras je priznala da je pre desetak godina bila na ivici da izvrši samoubistvo zbog sramote koju je osećala nakon što je potpisala molbu za nacionalnu penziju.

S obzirom na nemile životne okolnosti sa kojim se borila, glumica je otkrila da je pomislila da sebi da oduzme život, skokom sa Brankovog mosta.

- Više puta sam pokušala da izvršim samoubistvo. Pre 10, 11 godina kad su se pojavile nacionalne penzije, bilo me je silno sramota da sam potpisala molbu da mi daju nacionalnu penziju. Sramota me je bilo da konkurišem i da ne dobijem nacionalnu penziju i onda sam krenula na Brankov most da izvršim samoubistvo - rekla je glumica svojevremeno za Blic.

Autor: Nikola Žugić