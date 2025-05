INTRIGE O PORODICI EMINE JAHOVIĆ Rođenom bratu nije bila na venčanju, snajka promenila veru, a ovako zarađuje pevačicina sestra Sabina

Porodica srpske pop zvezde Emine Jahović godinama unazad bila je povod za brojne spekulacije i otkrivanje istine o njihovim odnosima.

Poslednje porodično okupljanje sa bratom i snajkom, slike sreće i zajedništva na teniskom meču, ali i prošlost prepuna tračeva i spekulacija, ponovo su pokrenule priče o njihovim odnosima.

Dušica Trninić i Mirsad Turkdžan, Eminin rođeni brat, venčali su se u Novom Pazaru nakon što su već imali sina.

Spekulacije su bile da Emina nije prisustvovala venčanju jer nije podržavala snajku, ali se ispostavilo da je venčanje bilo skromno i bez pompe, te da Emina zapravo veoma voli Dušicu. Dušica je pre braka iz pravoslavlja prešla u islam, što je, kako se pričalo, izazvalo različite reakcije u njihovim porodicama.

Emina je demantovala glasine o lošem odnosu sa snajkom. Na društvenim mrežama često deli zajedničke fotografije, a Dušicu je čak angažovala kao promo lice za svoj brend.

Jahovićeva se, inače, jednom prilikom osvrnula na krah braka sa turskim pevačem Mustafom Sandalom, te je prvi put ispričala kako je njena porodica reagovala na to.

- Majka Senija i sestra Sabina naročito su bile protiv toga. Mama je baš volela Mustafu i fino su se slagali. U nekim momentima mi se činilo da njega više voli od mene - ispričala je pevačica u "Balkanskoj ulici".

Emina i njena gorepomenuta sestra su jako bliske.

Sabina je, inače, doktorka. Završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dečije psihologije u Beogradu, gde je radila u Dnevnoj bolnici za adolescente tokom deset godina. Pored toga, stekla je deo psihoanalitičke edukacije u Italiji. Danas Sabina radi u privatnoj praksi sa decom, adolescentima i odraslima.

Emina Jahović jednom prilikom otkrila je da joj nesebičnu podršku u potrazi za unutrašnjim mirom pruža duhovni učitelj, šaman Durak, uz čiju je asistenciju porinula u najskrivenije delove svog bića.

- Bilo je to pomalo zastrašujuće iskustvo, ali izuzetno inspirativno. Svako od nas u sebi ima duhovnog vođu koji se prikazuje u vidu karakteristika neke životinje. To, međutim, nije statično, već promenljivo, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazimo. Reč je duhovnom putovanju na kojem se susrećete sa životinjom koja opisuje vaš karakter. Na “Jutjubu” postoji mnogo video-klipova koji vam u tome mogu pomoći, dok sam ja to uradila sa svojim duhovnim učiteljem koji me je vodio kroz to jedinstveno iskustvo. Pomogla mi je da vizualizujem atmosferu u kojoj sam se susrela sa životinjom koja vlada mojim bićem, odnosno opisuje moju unutrašnju snagu. To je bio vuk. Oduvek volim životinje, ali nikada ranije nisam osetila toliku ljubav prema nekoj od njih. Očekivala sam da ću biti vrabac, ali ispostavilo se da sam mnogo snažnija nego što sam mislim. Šalu na stranu, kada sam saznala šta vuk predstavlja, shvatila sam da mi taj opis zapravo u potpunosti odgovara. Dopalo mi se ono što sam čula - rekla je jednom prilikom za "Hello".

Autor: D. T.