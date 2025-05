Čudo u svetu tenisa, devojčica koja je obeležila najveće uspehe uz pomoć reketa i loptice bila je Jelena Dokić. Na terenu je briljirala, ali ono što se dešavalo iza kulisa u njenom porodičnom životu – bilo je sve samo ne bajka.

Rođena u Osijeku, tada u Jugoslaviji, Jelena je sa porodicom napustila dom zbog rata i potražila sigurnost u Australiji, a samo 17 godina stigla je do polufinala Vimbldona, a uskoro i do četvrtog mesta na WTA listi, ali iza njenih uspeha krio se mračni svet kontrole, nasilja i zlostavljanja.

Njen otac Damir Dokić bio je i njen trener i njen najveći strah od koga je godinama trpela fizičko i emocionalno zlostavljanje, o čemu je kasnije govorila u svojoj knjizi „Unbreakable“. Damir je bio poznat kao konfliktna ličnost, često umešan u incidente, kako u teniskom svetu, tako i van njega. Bio je izuzetno agresivan i prema sopstvenoj ćerki – tukao je, vređao, manipulisao njom i izolovao je iz spoljnog sveta.

Nakon godina trpljenja, Jelena je 2013. godine prekinula svaki kontakt sa ocem. I ako je u jednom trenutku karijera trpela zbog ličnih trauma, nakon povlačenja iz sporta, Jelena je postala je komentatorka, autorka i govornica koja danas inspiriše hiljade ljudi da se izbore sa sopstvenim traumama i nepravdama. A onda je 16. maja, u domaćim medijima osvanula vest o Damirovoj smrti u 66. godini života, vest je potvrđena od strane Jelene i njenog brata Save dok se nekadašnja teniserka oglasila posle očeve smrti porukom koja je iznenadila mnoge... Bez direktnog pominjanja Damira, objavila je dugačku i emotivnu poruku pod nazivom “Healing” ("Isceljenje") u kojoj je istakla da najteža poglavlja iz prošlosti mogu se koristiti za podsticaj novih uspeha.

Sahrana Damira Dokića održana je 18. maja 2025. godine u njegovom rodnom mestu, Vrdniku, na Fruškoj gori, dok se na sahrani pojavilo svega 14 ljudi , uključujući njegovog sina Savu, koji je bio jedini prisutni član porodice, a ekipa "Premijera - Vikend specijala" posetila je njegovo rodno mesto, gde su meštani razvezali jezik.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

- Čovek kao čovek, znam kada je pekao tu vola, kada je imao šljive, pa mu je neko počupao... Bio je čovek na jednu ruku i dobar, ali i loš, zavisi kako za koga. Ona je maltretirana bila jako... Bila je jako maltretirana! Idem po njivama, radim, ja sam bila kod njega u berbi. Sećam se da je Jelena bila, hodala je s nekim momkom iz Hrvatske, on je nju maltretirao jako... Ono što jeste, jeste. Neki dan sam nešto pročitala, sada posle sahrane je nešto objavila... Meni je žao Jelene - rekla je jedna meštanka za Pink.

- Moja deca su tu dolazila na izlet dok je sve tu bilo održavano... Bio je dobar čovek, human. Mnogi ljudi su se malo i zamerili, to što čujem ne bih iznosio. Ne bih ulazio u to, to je njihovo, privatno. I ja sam čitao svašta po novinama, to je porodična stvar - rekao je jedan Dokićev poznanik.

- Dok joj je on bio trener, ona je bila pravi teniser, a šta je posle bilo... Čovek je pekao vola, piva koliko je ko mogao, sladoleda... Jedne godine napravio je fontanu, posadio je voće, imao veliko imanje, neko dođe i sve mu počupa - istakla je jedna gospođa, dok se po pitanju Dokića oglasio još jedan meštanin.

- To što je on imao sa svojom porodicom, imao je... Bio je dobar, onako, šta ja znam. I dobar i loš, kako kad. Kad nije bilo pića, bio je dobar, a kada pretera sa pićem, onda nije bio baš zgodan. Imao je svojih dobrih, ali i loših, tamnih strana. Šteta, ona je bila veliki talenat - rekao je on.

Dakle, mišljenja meštana su pomešana, te tako prava istina ostaje pod ključem, a danas dok Damir počiva u rajskom vrtu, njegova naslednica Jelena neretko javno govori o važnosti mentalnog zdravlja, podržava žrtve porodičnog nasilja i otvoreno deli svoju priču da bi drugima pokazala da nisu sami. Nedavno je otkrila da želi da usvoji dete – da pruži nekome ono što njoj nikada nije bilo dato: bezuslovnu ljubav i sigurnost....

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: D. T.