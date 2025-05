MLAĐA PUBLIKA JE PREUZELA PRIMAT: Ćana s oduševljenjem progovorila o svojim nastupima, pa priznala da su njeni nastupi bukirani do POSLEDNJEG MESTA!

Doživela vrhunac!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', sagovornica voditeljke Katarine Rogojević, bila je pevačica Stojanka Bodiroža Ćana, koja je progovorila o svojoj karijeri, koja je doživela rapidni rast.

Sinoć je bio jedan u nizu spektakularnih nastupa koje ste imali, kako je sve prošlo?

- Bilo je dosta mojih kolega. Pogrešila bih da nisam došla. Veoma mi je bilo lepo. Toliko ljudi je bilo, da sam ostala očarana. Moram da se pohvalim, u poslednje vreme odmadina prednjači na mojim nastupima. Primat je uzela mlađa publika. Jako mi je drago jer me vole mladi ljudi. To je ono što mi vraća snagu i radost. Koliko god nekad da sam umorna, kad sve to vidim, osećam se mnogo bolje. Do pre par godina, moji nastupi su se svodili smotre folklora, dosta takvih gostovanja sam imala. Međitim, pet, šest godina unazad imam dosta nastupa. Raim više punoletstva, nego svadbe. S tvari se menjaju i ja sam veoma srećna. Spontana sam, što je veoma poznato.

Da li koristite tiktok, tamo ste veoma zastupljeni?

- Ne, nemam, ali razmišljam da ga možda otvorim, ništa ne bi falilo.

Autor: S.Z.