U SVOJA ČETIRI ZIDA PREBOLJEVAM SVE: Vanja Mijatović otvorila dušu o razvodu i svom trenutnom emotivnom stanju, a evo da li ima novu ljubav

Pred premijernim kamerama prisetila se i bivših ljubavnih odnosa.

Pevačica Vanja Mijatović bila je sagovornik Nemanje Vujičića u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''. Tom prilikom, Vanja je govorila o svojim ljubavnim iskustvima, razvodu, ali i novitetima na emotivnom planu.

- Ja mislim da se svako od patnera voli na svoj način. Naravno da nije isti intenzitet, ali svakako da postoje ljudi koji obeleže vaše živote. Mislim da imamo dovoljno ljubavi u sebi za sve, mada ne u istom momentu. Ja nisam čovek sa srca dva. Ja sam zaista posvećena kad se zaljubim. Prosto ne vidim nikog drugog. Mislim da je pravednije da se raskine i da se krene s nekim drugim ako se neko zaljubio u drugog. To je to - rekla je pevačica i dodala:

- Više sam pričala o razvodu nego što sam želela. Nije lagano, ja sam tip koji voli da u četiri zida preboljeva. Mislim da je vreme da se stavi tačka, nije bilo lako, ja to doživljavam kao poraz i važno da smo živi i zdravi. Ja sam neko ko uvek vidi svetlo na kraju tunela. Ja imam samo trenutne brige koje prevazilazimo i biće sve super - kaže Vanja i dodaje:

- Kad nekog voliš treba da se daju šanse. Ako se ulaže emotivno. Ako se ne vidi pomak, onda se situacija prekida. Pritom sam ja jako tolerantna. Ne vidim razlog da na prvu svađu završim neki odnos. U životu sam nauičila jedno, a to je nikad ne reci nikad. Volim da provodim vreme sama sa sobom i sa kucom i za sada mi je to dosta. Videćemo za ljubav, to sad nije prioritet, videćemo šta će da se desi - poručuje pevačica i dodaje:

- Sigurno da postoji pesma koju ne bih pevala ni za koji novac. To su i neki megahitovi koje ja ne bih snimila i pevala... Volim muziku i bitno je da je kvalitetno. Svašta nešto volim i nisam odbijala pesme - kaže Vanja.

