OD MENE NIJE MOGLO BOLJE! Princ od Vranje o porazu na Evroviziji, a progovorio i o svađama koje su pratile: Ne vidim potrebu...

Ovogodišnji predstavnik Srbije na Evroviziji Princ od Vranje, iako na najvećoj muzičkoj evropskoj smotri nije imao sreće da se plasira u finale, iskustio je slast pobede na domaćem izboru.

On je govorio o svemu šta se dešavalo u Bazelu, gde se festival održavao, a na kojem je pobedila Austrija. Vratio se i na "Pesmu za Evroviziju". Na tom festivalu Stefan Zdravković, koje je njegovo pravo ime, nije važio za favorita. U medijima se najviše pisalo i govorilo o Maji Nikolić, Harem Grls i Mimi Mercedez, ali je on nekako, mnogi bi rekli, stidljivo stigao do trijumfa.

I dok su drugi učesnici bili glasni, čak su se i javno peckali, Princ se držao po strani.

- Mene ništa od toga nije interesovalo. Meni je ovo bila druga godina na tom festivalu i prosto znam kako stvari funkcionišu. Hajp je relevantna stvar do onog momenta kada izađete na tu scenu i pokažete od čega ste. Znači kada izađete na scenu vidite da li imate tremu, kako se nosite sa tremom, kako izvodite to vokalno... Recimo neki fanovi su bili nezadovoljni njihovim favoritima, nekim nastupima, možda je to uticalo na pobedu, ne znam šta je sve doprinelo - rekao je Princ od Vranje, pa nastavio:

- Gledao sam svoja posla i nikakav fajt, svađe i drame mene generalno ne interesuju. Ono što je bilo do mene jeste da izađem na tu scenu, otpevam što je bolje moguće, čak i kada Mesec u polufinalu padne na mene da se prosto nadam najboljem. Ne vidim ja tu neku potrebu za dramom.Gorana Jovanovića je zanimalo da li sada kada je sve prošlo misli da je mogao da uradi nešto drugačije da njegov plasman na Evroviziji bude bolji.

- Iscedio sam svu svoju energiju, što je lično do mene i mog tima. Od mene nije moglo bolje.

