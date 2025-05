KAĆA JE OD MENE NAPRAVILA ČOVEKA! Velika ispovest Darka Lazića: Moglo je da me košta života

Pevač sada vodi miran život sa suprugom Katarinom, koja mu je pomogla da prebrodi težak period, a odnos sa bivšom suprugom Anom i njenim mužem je nešto što ga čini srećnim.

Pevač je posle brojnih turbulencija konačno živi miran život i bez ustručavanja priznaje da je supruga Katarina od njega napravila čoveka, da u njihovom odnosu nema mesta za ljubomoru.

- Ja sam bio problem u najavi dosta ranije, ali mislim da sada nisam, sad sam duša od čoveka. Kaća je od mene napravila čoveka. Iza uspešnog muškarca stoji još pametnija žena, da bi ga ukrotila lepo i izvela na pravi put. Žena je stub porodice, a muškarac je tu da štiti porodicu. Žena je ta koja održava porodicu - kaže Lazić i otkriva čime je supruzi uzvratio:

- Ljubav koju Kaći pružam je beskrajna, štitim svoju porodicu i štitim je kao kap vode na dlanu, kao što je ona mene sačuvala od svakog zla koje je bilo u meni i oko mene.Lazić ne krije koliko je njegova žena duhovita, a poklon - gaće sa njenim likom koji mu je dala - upravo govori o tome.

- To su gaće koje mi je ona poklonila, imam ih u svim bojama, to su mi vikend gaće. Njih nosim kad idem na svirke i da ih ne spakujem, ona ih spakuje. Zamisli puknu mi pantalone na nastupu, a Kaćina glava viri: „Gde ste žene, tu sam gledam vas“. Nije Kaća ljubomorna, nas dvoje se često šalimo. Mislim da smo ljubomoru prevazišli, ovo je ljubav koja traje od mlađih dana, kada smo bili klinci. Ostvareni smo oboje u životu. Ljubomora bi nam samo napravila problem.

Pevač ističe da je oduvek Katarinu voleo i da je ona bila njegova srodna duša, ali da nije bilo pravo vreme za njih.

- Svakako da jeste, da nismo tada bili, ne bismo ni sada posle toliko godina. Ima jedan video koji je Kaća okačila, gde čovek kaže: „Sačuvao sam te za neko bolje vreme, kad budem naučio da volim“. I zaista jeste tako. Ja ne kažem da ja nisam voleo, da nisam bio srećan, uvek sam ja bio srećan i voleo sam, ali trebalo je da sačekam i dođem u te neke godine kada ću sam da se uozbiljim. Sve u svoje vreme, sve je trebalo ovako da bude.

- Ja sam se najviše opekao na svojim greškama, ne mogu na tuđim da se naučim. Imao sam dosta padova, nesreća koje su me zamalo koštalo života. Ono što te ne ubije, to te ojača, ako naravno to umeš da iskoristiš na pravi način.Kroz mesto gde se dogodila nezgoda zbog koje mu je život visio o koncu prolazi svakog dana. Ranije ga je, kako kaže, podilazila jeza, dok danas na sve to gleda drugačijim očima.

- Sad ne, ali ranije jesam. Sad sam izbrisao dosta stvari iz glave, ružne stvari, moju neku prošlost koju ne mogu izbaciti, ali trudim se da ne razmišljam o ružnim stvarima. Dosta sam psihički ojačao - kaže on.

Autor: M.K.