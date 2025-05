NISAM ŽIV DOK NE ČUJEM ŠTA ONA IMA DA KAŽE! Maja Nikolić o Prinčevom nastupu: Ponižavajuće za Srbiju! Pevač odbrusio: Hvala što pratiš

Princ od Vranje, pevač koji je ove godine predstavio Srbiju na Evroviziji je govoreći o samom takmičenju naveo da veruje da se velike zvezde više ne prijavljuju za Pesmu za Evroviziju zbog straha da mogu biti pobeđene od nekoga ko se prvi put pojavljuje na bini, jer kako kaže, na ovakvim takmičenjima nema pravila.

Ovo je odmah asociralo voditelje na pevačicu Maju Nikolić, koja je do sada pokušala da predstavi našu zemlju već sedam puta, a prokomentarisala je i nastup pevača.

- Živ nisam dok ne čujem šta ona ima da kaže - rekao je šaljivo Princ.- Ja sam vam rekla da nećemo ući u finale, a da ako uđemo bićemo 29. na listi. Ovo je najgori plasman ikada, ja mnogo volim svoju zemlju i želim da se u svim sportovima i muzici predstavimo u najboljem svetlu. Plasman nam je bio "žali srce moje, žaliće i tvoje" - zapevala je Nikolićeva.

Ona kaže da ovo njeno mišljenje nije lično protiv Princa pa rekla:

- Ne možeš poslati pesmu koja se nije istakla po glasovima naroda, koja nije hit, koju narod nije prihvatio kao nešto što će se slušati. Nisam razumela Prinčev nastup, vukli su ga na kraju. On leži, ne vidi se dobro, loše je kadrirano, to je greška Evrovizije. Mi u Srbiji imamo bolje kamermane i sposobnije ljude, na PZE je bilo bolje kadrirano. Nisam razumela poentu koreografije. On je svoje delo umazao, obrisao je celu binu, a nakon toga dolaze devojke i čiste iza njega. Šta ste čistili, šta se isprljalo? Meni je to bilo ponižavajuće za Srbiju, verovatno smo za njih najniži sloj - kaže Maja Nikolić.

Princ od Vranje je rekao da je zanimljivo to što je pevačica tvrdila da nije gledala nastup, a primetila je toliko detalja, pa je dodao:

- Hvala što pratiš - obratio se pevačici.

Autor: M.K.