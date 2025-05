Bujni dekolte, providna haljina i osmeh od milion dolara! Zavodljivo izdanje Dee Đurđević, voditeljka na luksuznom putovanju ZA DVOJE (FOTO)

Dea Đurđević, popularna TV voditeljka, otišla je na zasluženi odmor, te je spakovala kofere i iz hladnog Beograda pobegla u Dubai.

Đurđevićeva danima obilazi vodeće turističke atrakcije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i uživa punom parom, o čemu svedoče njene objave na društvenim mrežama gde dobija mnoštvo komplimenata na račun svog rada, energije i fizičkog izgleda.

Pažnju njenih pratilaca privuklo je njeno zavodljivo plažno izdanje - voditeljka je odenula kupaći crne boje i široku, providnu haljinu za plažu koja joj je savršeno pristajala.

Večernje izdanje joj se prilično razlikuje. Voditeljka je, naime, pozirala u haljini bele boje s trešnjicama, a pažnju korisnika Instagrama je, pored njenog blistavog osmeha koji joj je zaštitni znak, privukao i bujni dekolte.

Inače, na ovom putovanju društvo joj pravi majka, koja joj je najveći životni oslonac i podrška.

Dea je pre izvesnog vremena obavestila javnost o prekidu svoje emotivne veze s Mladenom Mijatovićem nakon deset godina, a nedavno je u intervjuu za Blic priznala kako zamišlja svoju svadbu.

- Što se svadbe tiče, volela bih da izgleda srpski, onako tradicionalno, od početka do kraja. To u gradu baši i nije moguće, ali nikad se ne zna. Ja sam tradicionalna žena, moraćemo neku ulicu da zatvorimo u tom slučaju. Mladoženja mora da ima to da me nasmeje u svakom trenutku, za ostalo ćemo lako - rekla je voditeljka, pa je potom pričala o životu na selu:

- Sebe bih lako mogla da zamislim tako da živim na selu. Ali navikla sam se na buku i gužbu. Za početak može neki mesec dana da se živi na selu, neka vikendica, da je mirno i ravno i da ima vode. Ne znam da li sam propustila neku priliku u životu, ali moguće da je nisam ni primetila. Treba svako da nauči da prepozna priliku. Čini mi se da sam ih imala više nego što sam mogla da ih primetim. Da nisam voditeljka svakako bih se bavila dijasporom i politikom.

Autor: D. T.