TO JE MOJ NAJVEĆI GREH, NIJEDAN LEKAR NIJE HTEO TO DA URADI! Naša pevačica prekinula trudnoću u četvrtom mesecu: Posle toga sam otišla na tezgu...

Folk pevačica Zlata Petrović još kao maloletne je bila u ugovorenom braku, a tada je zatrudinla, ali odlučila da prekine trudnoću.

Zlata Petrović bila je primorana da se sa 16 godina uda za čoveka kojeg nije volela, pa tako nije želela u tom periodu da se ostvari kao majka. Pevačica je rešila da prekine trudnoću u četvrtom mesecu, što je bilo veoma rizično. Ona je jednom prilikom govorila o ovoj temi.

- Verovatno da je to tako moralo i trebalo. Ja sam tada imala samo 16 i po godina, tada su moji roditelji razmišljali za mene. Neko drugi je donosio odluke o meni. Naravno, ja kao dete sa 16 i po godina tada sam mislila da je to moj najveći teret kojeg ja treba da se otarasim. To je najveći greh, to je faktički ubijanje, ti ubijaš dete. Ja sam tada bila u četvrtom mesecu trudnoće i niko od doktora to nije hteo da uradi. Ja da sam se pitala, ne bih se ni udala, rekla bih da neću, ali eto možda je tako trebalo. Ima mnogo žena koje su izgubile dete ili uradile abortus i posle nisu mogle da ostanu u drugom stanju. Na sreću, ja sam rodila decu, nakon tog abortusa. Hvala Bogu, pa je tako - pričala je ona.

Zlata je otkrila i da je nakon zahvata otišla na tezgu.

- Ja sam istog trenutka kada mi je abortus uradio čovek, kojeg ja nisam ni poznavala, ja sam došla autobusom u kafanu u kojoj sam pevala. Krenula sam odmah posle abortusa, stigla u kafanu, presvukla se i nikad neću zaboraviti to. Bila sam u zelenoj haljini, i meni je u jednom trenutku počelo mleko da se sliva niz grudi. Ipak to je bio četvrti mesec trudnoće. Zelena haljina i dve linije od mleka, sve se videlo, to nikada neću da zaboravim. Kad vraćam film, grize me savest, pitam se: Što nije trebalo da bude drugačije?''. Šta da se radi, sve je to život. Meni se i sada desi kad vidim bubu, pa neko hoće da je ubije, ja je bacim kroz prozor, pa neka živi, i to je živo biće - rekla je pevačica za naš portal i otkrila da li se nakon toliko godina pokajala zbog ove odluke.

"Ne može niko da me osudi"

- Kad te spopadne neka tuga, počneš da se pitaš da li si negde kroz život pogrešio. Ja sada ne mogu da vratim vreme. Da sam imala 30 godina i da sam bila u nekoj drugoj situaciji, možda ne bi bilo tako. Ne može niko da osudi ni one koji daju svoje dete u dom, jer mi ne znamo u kakvoj je neko situaciji. Zbog toga ne mogu nikoga da osudim, šta god uradio. Kad ti je najbolje, bude najobičniji i najjednostavniji, probaj da shvatiš sve oko sebe - rekla je Petrovićeva.

Autor: M.K.