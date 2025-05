Pevačica Katarina Živković porodila se nedavno i na svet donela sina Stefana. Ona je sada u velikom intervjuu za "Blic" govorila o svojim počecima, razočarenjima, kao i detaljima iz privatnog života o kojima neretko priča.

Kaća Živković je na samom početku istakla da joj je sin postao centar sveta i da joj se njegovim rođenjem ispunila najveća životna želja.

- Beba je super, trudim se da svaki slobodan trenutak provedem sa njim. On je prioritet, kao i svakoj majci. Sve drugo je ili manje bitno ili skroz nebitno. Uvek ističem da bi žena morala biti srećna sama sobom da bi bila dobra detetu. To što sam postala majka ne znači da se odričem svog posla, hobija, prijatelja - rekla je pevačica koja priznaje da njen život ne liči ni nalik na onaj kakav je vodila pre trudnoće.

- Promenila sam se skroz, ceo život se promenio za 180 stepeni. Imam malo biće koje zavisi od mene. On je centar mog sveta. Ne mogu reći da sam zaboravila život pre njega, ali se ne poklapa sa životom koji živim. Nije da se žalim ili kukam jer je to nešto za šta sam se molla bogu i on mi je uslišio život. Jedino ne želim da postanem "mamika". Jedna od onih žena koja toliko smara o svom detetu. Biću najgora svekrva na svetu, ali možda će da naiđe neka devojka dovoljno dobra za mog sina. Mislim da davim ljude pričama o sinu, ali im glupo da mi kažu - kroz smeh nam je rekla Kaća koju smo upitali da li je i sama imala negativno iskustvo sa nekom od svekrva.

- Nisam imala situaciju da me ne vole svekrve, čak mi je bilo uvek teže da raskinem sa svekrvom nego sa partnerom. Ja sam i dan danas u kontaktu sa jednom bivšom svekrvom koja je fenomenalna žena. To mi je normalno negde. Samo ne smeju da postoje emocije i možeš ostati u kontaktu sa bivšim. Ja sam sa jednim svojim bivšim u kontaktu i to ne smeta mom sadašnjem partneru. Mi se ne družimo, ali mi smo u nekoj vrsti komunikacije. Partner nema šta da mi zameri - objasnila je.

Katarina je u svet odraslih ušla sa samo 14 godina kada je počela da nastupa, a kako kaže, njen put nije bio nimalo lak.

- Počela sam da radim jako rano, sa 14 godina. Nisam sazrela dovoljno u poslovnom smislu, još uvek sam bila dete i nisam umela da prepoznam ko mi šta misli i želi. Iz tog razloga mi se desila situacija da sam pobedila u rijalitiju, a da to nisam umela da iskoristim. Istina je, bila sam nikada popularnija, a sa nikad manje novca u džepu. Nisam se snašla, sve to me je pojelo. Umesto da sam iskoristila taj medijski prostor i da sam se fokusirala na karijeru, ja sam se fokusirala se na druge stvari - rekla je pevačica koja smatra da su je upravo saveti prijatelja u mnogim situacijama sputali.

- Imala sam dosta prijatelja i to je i bio problem jedan me vuče na jednu stranu, drugi na drugu. Iskreno, nije bilo tako davno to kada sam odlučila da uzmem život u svoje ruke i otrgnem se. Presudan trenutak kao takav nije postojao, doživljavala sam svašta, izdaje i razočaranja i trudim se pošto nisam dovoljno inteligentna da učim iz tuđih, da ne ponavljam svoje greške. Uvek shvatim da sam ja kriva, nikada ne krivim druge. U potpunosti preuzimam odgovornost. Dosta sam radila na sebi i kao rezultat nemam toliko prijatelja jer sam shvatila da mi ne misli svako dobro. Iz toga nosim samo lekcije i negde mi je drago iako sam se na početku osećala katastrofa jer nisam mogla da se pomirim sa tim da mi ne želi dobro neko ko mi se predstavlja prijateljem. Uz mene je samo kad mi se dešavaju loše stvari, a kada mi se desi nešto lepo ga nema. To znači da se hrani mojom nesrećom, a ja želim prijatelja koji je uz mene i kada mi je lepo.

Upitali smo je i za njen prekid prijateljstva sa Kristinom Kijom Kockar, a ona je samo kratko poručila:

- Ne želim to da komentarišem i da se osvrćem na naše prijateljstvo.

Katarina ističe da je najzahvalnija Saši Popoviću, jer bez njega ne bi bila ono što je danas.

- Sašu Popovića pamtim kao profesionalca i velikog čoveka koji mi je dosta pomogao. Da nije bilo "Zvezda Granda" ne znam da li bih se uopšte pojavila na TV-u i snimila pesmu. U tom smislu mu hvala, ali ja sa njim nisam bila bliska privatno. Nismo se čuli, nije mi delio savete, samo smo se viđali na snimanju i čestitali praznike. Samo tvrdim da nije njega, 99 odsto nas se ne bi bavilo ovim poslom na način na koji se danas bavimo. Ja takmičenje pamtim po lepim situacijama jer sam počela da nastupam sa 14 godina i imala sam mnogo stresnijih momenata od "Zvezda Granda". Tu sam imala manjak samopouzdanja i tremu. Nisam znala da li uopšte želim sve u šta se upuštam, ali sam gurala dalje. Ispostavilo se da sam dobru odluku donela.

Katarinu smo pitali i kako se snalazila kao dete u neprijatnim situacijama koje njen posao nosi sa sobom.

- Nije lako jer sam ja sa 14 godina dete, a mene ne posmatraju kao dete nego kao pevačicu. Zato i dan danas imam emocionalnu rupu, nedostatak i prazninu jer nisam proživela detinjstvo kako treba. Kajem se donekle što nisam to proživela, ali se trudim da ispravim tu grešku i sve danas nadomestim. Ne želim da lečim nedostatke i komplekse na drugim ljudima, ali se trudim da sada uživam sa svojim sinom, partnerom, mamom... Uživam u toplini porodičnog doma koji mi je negde falio - iskreno je rekla i dodala da ni u najtežim momentima nije pomišljala da odustane od karijere.

- Nisam pomišljala da odustanem. Bilo je jako teško, veruj mi, ima dosta situacija o kojima nikada nisam niti ću pričati javno. Ne znam da li zbog ludosti, mladosti ili silne želje da se bavim pevanjem, ali ja nisam odustala. To me je očeličilo i nisam znala drugačije. Imala sam gard, ali i vaspitanje i to me je sačuvalo. Nikada nisam bila sama, štitili su me kolege i muzičari koji su me u tom trenutku gledali kao mlađu sestru.Kako kaže, i danas ima gard koji je štiti od mnogih neprijatnosti.

- Žao mi je što sada ljudi misle da sam gorda, uobražena ili imam gard. U stvari sam jako emotivna i empatična i osećam tuđe energije i to me remeti. Ne mogu da se smeškam nekome za koga znam da mi ne misli dobro ili radi iza leđa. Ili odem, ili ako moram da ostanem, budem u istoj prostoriji sa tom osobom ali ćutim. Mi smo deca devedesetih, igrali smo tetris i naučili ako se uklapate onda nestajete. Ja se ne uklapam, radim onako kako mi govori osećaj. Ako sam ja ispravna i svima želim dobro, ne želim da meni neko podmeće nogu. To ljudi nazivaju gordošću, a ja samo ne dam na sebe.

O treningu i ishrani

Mnogi komentarišu da Katarina nikada bolje nije izgledala, a ona nam je otkrila kako je uspela da nakon porođaja vrati staru kilažu.

- Nije to preko noći. Mislim da žena sebi može dati za prava da se opusti preko noći, beba je prioritet. Treniram dugo godina, a i trudnoći sam bila aktivna,plivala i šetala. Samo nisam želela da preterujem. Nisam se ničega odrekla, samo sam jako disciplinovana. Moja ishrana je izbalansirana. Stalo mi je i vodim računa o svom zdravlju i telu i izgledu. Tako isto vodim računa i o mentalnom zdravlju jer mislim da je sve to povezano. Ja dok treniram sam najsrećnija na svetu, tada me ništa ne opterećuje. Kada završim trening, ja sam sebi najjača. Posle tri meseca od porođaja sam se vratila u teretanu - rekla je pevačica i otkrila šta je bio prelomni trenutak.

- Treniram dugo, ali postojao je period kada sam trenirala bez pomaka. Tada sam saznala da imam insulinsku rezistenciju koja sama po sebi nije opasna,ali ako nastavite da se hranite kako ne treba može preći u dijabetes. To je bio prelomni momenat kada sam počela da uzimam terapiju, a redukovala sam i ishranu.O partneru kog krije od javnostiKatarina svog partnera krije od očiju javnosti zbog čega se susrela sa raznim komentarima, poput toga da je u vezi sa oženjenim muškarcem. Kako kaže, na negativne komentare se ne obazire.

- Porodica je za mene svetinja, ja to doživljavam kao album sa fotografijama. To neću dati svima, već najbližim ljudima. Svako ko me prati na mrežama me ne prati iz ljubavi, neku su jer ih zanima, a neki jer me ne vole i traže mi mane. Ne dam na svoju porodicu, pogotovo sada. Odlučila sam da ja budem eksponirana, ali ne želim da na to osudim ljude oko sebe i porodicu. To ne prija svakome i ne želi to svako - rekla je pevačica koja je pa nastavila:

- To je ono razmišlajnje :" Ako izađete u restoran i ne slikate, znači da niste jeli". Odlučila sam da ne eksponiram partnera, dete i porodicu. Ne zanima me šta ljudi pričaju i ne želim da se pravdam nikome niti dokazujem.U jednom periodu života, Katarinin emotivni život je bio medijski izuzetno eksponiran, te smo je pitali da li se tada "opekla" i donela odluku da više ne eksponira partnere.

- Između ostalog sam se i tada opekla. Moj partner nije iz javnog života, kao što nije ni moje dete. Svako radi svoj posao. Moj posao je da se pojavljujem i dajem intervjue, naši odnosi su nešto što nema veze sa kamerom i društvenim mrežama. Naravno da se dogovaramo oko svega - rekla je Kaća, a nas je zanimalo čime ju je misteriozni izabranik osvojio.

-Uh davno je to bilo. Osvojilo me je kod njega kompletno sve. Zajedno smo dugo godina, što znači da smo jako kompatibilni i da sve funkcioniše kako treba. Sve dok je tako, ništa nećemo menjati.

Kaća je prošla kroz težak period kada je izgubila oca, a kako kaže, još uvek se nije oporavila.

- Teško mi je i sada, imam žal za time što nisam sa tatom provela više vremena i što sam mislila da ima vremena za sve. Međutim, Bog odlučuje o tome. Drago mi je što je dočekao unuka, to me teši. Verujem da ovo nije kraj, veliki sam vernik i verujem da ćemo jednog dana ponovo biti zajedno i da ću mu ispričati neke stvari koje nisam stigla za života.

O bakšišu i karijeriJedna od prvih pesama koje je snimila bila je "Kad te ne volim", a ona je nakon mnogo godina ponovo zaživela na mrežama.

- Valjda mi se tek sada veruje jer sam tada kao dete pevala o satovima i skupoj garderobi, a vozila sam se autobudom od Leskovca do Beograda. Sada mi se više veruje - kroz smeh je rekla Katarina koja nije želela da otkrije za koju pesmu je dobila najveći bakšiš.

- Ne volim da pričam o novcu i bakšišu, neprijatno mi je da pričam o tim stvarima, sramota me je. Uzimam bakšiš na privatnim proslavama, to je sastavni deo mog posla. Gost vas ne vređa time, već mu je zadovoljstvo da vas časti. Ne znam da organizatori uzimaju novac, ja ne radim tako, ja imam menadžera sa kojim godinama sarađujem i nisam bila u tim situacijama.

Kako kaže, i sama je pevala na romskim veseljima.

- Pevala sam davno na romskim veseljima i jako je iscrpljujuće. Ti pevači treba da uzimaju mnogo novca jer je mnogo teško. Meni je to bilo traumatično iskustvo. Dugo traje, imaju voditelja koji vas konstantno prekida. Krenem da pevam, on me prekine i ja treba da budem sa tim, a to nije okej. Jednom sam bila tu kada su bile velike naše zvezde među kojima je bio i Šaban Šaulić i voditelj ga bezbroj puta prekinuo. Nije to za mene, ja radim ovo što mi prija i što mi je uživanje.Katarina je otkrila i čime će se baviti kada odluči da napusti pevanje.

- Kada budem u tim godinama, baviću se bašticom i unucima, gledaću serije i putovaću svuda po svetu. Imala bih svoju baštu, ne znam da obavljam to ali bih naučila. Volela bih da imam svoje dvorište, baštu, voće povrće i da živim što dalje odavde. To će biti kada budem imala 60-70 godina - rekla je ona između ostalog,a ceo intervju možete pogledati u snimku u okviru teksta.

Autor: M.K.