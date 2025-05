LJUBAV I MRŽNJA SA MAJKOM ME JE POJELA, TO JE RAK! Maja Volk progovorila o svemu, a zbog ove izjave će joj mnogi zameriti: Ne rađaš decu da bi...

Dotakla se i roditeljstva, i tom prilikom istakla da bolest ne dolazi zbog starosti, već od načina života.

Spisateljica Maja Volk propagira zdrav život i prorodnu ishranu, a pored toga, privlači veliku pažnju i svojim stavovima.

- Prvo i najvažnije je biti zdrav i voditi računa o zdravlju. Nije egoistično, biti zdrav je vrlo efikasno. Jer si dobar onda u poslu, dobar si drugima, društvu, porodici, nisi nikome teret - počela je Maja.

Ona se dotakla i roditeljstva, i tom prilikom istakla da bolest ne dolazi zbog starosti, već od načina života.

- Ona naša priča da mi rađamo decu da mi neko donese čašu u starosti. Što sam ne doneseš? Što nisi mobilan? Šta si radio nogama 30 godina? Šta si radio crevima 30 godina, 40? Znači sve bolesti nisu bolesti starosti nego bolesti života. I posledice stila života. Prema tome, ako hoćete da budete zdravi, krenite već sa 20, 30 godina. Mora da se izbaci kafa, cigare, gazirano, industrijska hrana, prerađena hrana, da se jede voće, da se jede povrće, da se vežba, da se diše, da se skine sa društvenih mreža, buljenje u mobilni telefon. Sve smo to mi, niko nas ne tera na to, niko ti ne drži pištolj na glavi, to smo sve mi odlučili - smatra ona.

Maja se dotakla svoje borbe sa rakom i otkrila da je tuga za majkom, koja je preminula, velikim delom kriva za njeno zdravstveno stanje.

- Taj dimnjak sam uspela da pročistim i sad mogu sa radošću da pričam recimo o mojoj mami koja je bila glavni uzrok mog raka, jer taj bol za njom je bio nesnosan, jednostavno sam htela da umrem za njom. I to ne zato što je ona bila mnogo dobra, nego baš zato što je bila negde i hladna i vrlo stroga, ostale su mešavina i ljubavi i mržnje i nerazrešenih stvari koje nismo za života uspele da razrešimo i to me je jelo, to me je pojelo, to je rak. Jedeš sam sebe.

Autor: M.K.