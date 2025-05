SAŠA MATIĆ KUPIO KUĆU U KOJOJ JE BORAVIO PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ: Iskeširao dva miliona evra za nekretninu u Perastu, sve je u kamenu

Pevač Saša Matić pre sedam godina postao je vlasnik luksuzne vile na crnogorskom primorju, koja se nalazi u Perastu.

Skupocena nekretnina smeštena je tik uz more, a koja je nekada bila dom porodice Balović, nosi poseban značaj, jer je tu letovao veliki Petar Petrović Njegoš.

Vila je iz 18. veka, a kako se šuškalo, Matić je za nju morao da izdvoji dva miliona evra.Unutrašnjost vile prilagođena je modernim zahtevima, zadržavajući pritom šarm istorijskog duha. Kuća ima dva sprata i četiri sobe, kao i prostrani salon, a pored ulaza i dalje stoji tabla koja potvrđuje da je tu nekada boravio vladika.Ova vila nosi naziv "Palata Balović" i u njoj je svojevremeno, podsetimo, uživao Petar Petrović Njegoš.

Njegoš je u njoj napisao "Paris i Helena" ili "Noć skuplja vijeka", 1844. godine.

- Ja volim da odem u Perast i meni je tamo super - rekao je Saša Matić jednom prilikom, pa priznao da mu je čast, te da se oseća bitnim kada boravi u istim prostorijama gde je jedan od najvećih srpskih pesnika i filozofa provodio slobodno vreme.

- Znate da je tamo gde ja letujem nekada letovao Njegoš. Sad, kad odem tamo, kao da on letuje, otprilike se tako osećam. Ja se uvek osećam moćno i to je jedan od uslova da se osećam kako treba. Ne volim tamo da idem stalno, najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vreme za pravi odmor. Tada je tamo najlepše - rekao je ranije Saša Matić za domaće medije.

