POMALO MI JE MUČAN OSEĆAJ... Džejla Ramović otvorila dušu nakon povratka u Zvezde Granda, posebne reči ima za Sašu Popovića: Otkad nije tu...

Džejla Ramović počela je karijeru u Zvezdama Granda, a sada se prisetila svih emocija sa ovog takmičenja.

Kako tvrdi Džejla, ne krije da se u njoj probudi prava bura emocija kada kroči u studio odakle je sve počelo.

- Uvek mi je poseban osećaj kada dođem ovde, pomalo i mučan iskreno. Bila sam jako mlada, svašta nešto smo tu prošli i doživeli, vrtim se tu od 12. godine – istakla je ona.

Kako je rekla za Grand, odlazak Saše Popovića ostavio je veliku prazninu i bol u srcima svih koji su ga poznavali.

- Nikako nisam to očekivala, zato što sam malo pre toga dobila informaciju da je bolje. Čak smo se i čuli, baš sam se iznenadila. To je baš težak period, on će uvek svima da nam bude pojam Grand produkcije. Nedostaje nam i definitivno se oseća ta razlika otkad nije tu. Poslušaćemo ga, radićemo kako je on želeo. Imamo model njegovog dosadašnjeg rada i verujem da bi bio najsrećniji da samo tako nastavimo – ispričala je pevačica.

Za takmičenje „Zvezde Granda“ ističe da joj je to jedan od najzanimlljivijih perioda u životu.

- Zanimljiv period mog života, miks raznoraznih emocija. Trema, sreća, suze i svašta nešto, tako da ne mogu to da opišem – rekla je.

