ZBOG DADA TOPIĆA SAM BANKROTIRAO! Poznati pevač urnisao kolegu: Čovek je prolupao, prodavao moje stvari!

Pevač Amir Kazić poznatiji kao Leo godinama je krio kako je imao loš životni period nakon što je ušao u posao sa kolegom Dadom Topićem.

Naime, Leo je pre 30 godina počeo saradnju sa Dadom Topićem, a iako je ceo poslovni projekat zvučao sjajno, na kraju se završilo nesrećno.

- On je ponudio da ja otkupim pola studija koji je on imao s jednim Austrijancem u Beču, i to se meni činilo super. Otišao sam, kupio sam tu polovinu studija, došli smo u Grožnjan i napravili smo nešto što niko nije imao na ovim prostorima - rekao je Leo.

Ali, kako kaže, ova priča nije imala srećan kraj.

- Zbog Dade sam bankrotirao, ostao sam jednostavno bez ičega. Mislim da tu priču nisam nikad nikome javno ispričao. Zbog Dade Topića, to je bio bukvalno bankrot jer se desilo da je čovek prolupao u to vreme, da se zaključavao u studio, nije nikog puštao, ovo je moje, moje. Imali smo potpisan ugovor s Parnim Valjkom, s Tutti Frutti bendom, imali smo razgovor u Trstu sa Zuccherom koji je rekao da će rado doći. Jedna filmska agencija iz Kanade je imala deo opreme u tom studiju, oni su garantovali da će sve filmove koji rade muziku snimati u tom studiju.

Ali šta se desilo, valjda je čovek malo skrenuo, prolupao i ostao sam bez te opreme, bez svega toga, bez godinu dana života. Jednom prilikom otišao sam u jednu prodavnicu muzičkih instrumenata i pitam gazdu odakle ti ovaj mix pult. Kaže - Dado Topić. Nazvao sam i rekao sam mu kako te nije sramota, prodaješ moje stvari - prisetio se Leo.

Sreća mu se ipak osmehnula. Iste godine upoznao je Đorđa Novkovića i strelovito putanjom započeo svoju muzičku karijeru.

- Ja sam jednostavno propevao od muke, ja sam jedan od retkih koji je pevačku karijeru započeo iz dubokog minusa. Kemal Monteno me jednostavno uzeo za ruku i odveo kod Đorđa Novkovića. Jedini njegov zahtev je bio da sve što sam do sad radio ostavim sa strane i da se ozbiljno posvetim samo muzici. Imao sam sreću da sam na tom albumu imao pesmu koja se zove Ivana, koja je u kratkom roku probila granice, da bi već te godine u 12. mesecu radio ozbiljnu turneju - rekao je on.

