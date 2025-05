Oglasila se Tea Tairović nakon što ju je u masi od 50.000 ljudi jedan huligan gađao jajetom: Neko besan, nesrećan i potkupljen...

Folk zvezda Tea Tairović doživela je neprijatnost sinoć u Novom Pazaru, kada ju je jedan huligan u masi od 50.000 ljudi, koji su došli da na njenom koncertu proslave plasman fudbalskog tima iz tog grada u evropske kvalifikacije, gađao jajetom.

Tea Tairović je pokazala da je surovi profesionalac, te je nastup nastavila kao da se ništa nije desilo, a u njenu zaštitu odmah je skočio suprug Ivan.

Sada se oglasila prvi put posle skandala.

- Koncert u Novom Pazaru bio je veličanstven! Prema informacijima bilo je skoro 50.000 ljudi i nenormalno pozitivna energija, o čemu svedoče brojni snimci. Svi uglas su pevali, igrali! Nažalost, uvek se nađe neko besan, ozlojeđen, nesrećan, potkupljen ili sa zadnjim namerama da pokuša da uništi nešto lepo! Ta osoba koja je bacila jaje na binu pokušavši da me pogodi i misleći da će me time omalovažiti - grdno se prevario! On je zapravo bacio to jaje na sve divne građane Novog Pazara koji su se sinoć okupili da slave uspeh svog fudbalskog kluba, uspeh srpskog sporta, uživaju i pevaju! U svojoj nameri nije uspeo! Neka mu je prosto - oglasila se za Tea Tairović.

Autor: pink.rs