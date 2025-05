Advokat otkrio kakva prava ima Devin Antonović nakon presude Apelacionog suda: Može da tuži decu Miroslava Ilića

Njihov slučaj godinama unazad pomno prati domaća javnost!

Prema rečima Mirjane Antonović, Apelacioni sud je doneo konačnu odluku prema kojoj je utvrđeno da je Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina Antonovića, te da u svim javnim knjigama i dokumentima mora biti tako zavedeno.

Tim povodom se za Blic oglasio advokat Radomir Munižaba, koji je otkrio kakva prava u tom slučaju ima Devin.

- Ako je pravosnažno utvrđeno da je Devin dete Miroslava Ilića, on ima ista prava kao i sva druga deca u vezi sa nasledstvom. Jedino ostavilac može testamentom da odredi tačno naslednike za određenu imovinu, ali svakako dete ima pravo da traži taj nužni deo. Otac sutra može da kaže: “Ja imam dvoje dece, ostaviću sve njima, on (u ovom slučaju Devin) može da traži nužni deo od njih. Može da ih tuži. Dete rođeno u vanbračnoj zajednici ima sva prava ista kao i ono dete koje je rođeno u braku - istakao je advokat Munižaba.

S obzirom na to da Miroslav Ilić ne želi da komentariše novonastalu situaciju, kao što ni prethodnih godina nije želeo da prizna očinstvo, advokat je pojasnio da li ova odluka može da se ospori.

- Sproveden je jedan postupak u tom prvostepenom, rađena je DNK analiza, da bi se utvrdilo li su u krvnom srodstvu. Ako je utvrđeno da je bilo nekog emotivnog odnosa ili bilo kakav odnos između njih, to je utvrđeno činjenično stanje. Pravno gledano, na takvo utvrđeno stanje, apelacioni sud je potvrdio presudu. Ako se žalio on (u ovom slučaju Miroslav), oni su odbili žalbu, sada je ona potvrđena, on ima pravo da ide na vanredne pravne lekove, ali to ne odlaže izvršenje. Kada je potvrđeno, sad je u obavezi da se sprovede upravni postupak upisivanja u svim knjigama da je Miroslav Ilić njegov otac. On ne može na to da utiče. To će ići po odluci suda, i to nijedan organ uprave ne može da stopira. Dalje, da li će on da prizna ili ne, ili će da otvara nove postupke, to je do njega. Ne mora on da poštuje tu odluku, ali sve te javne knjige, to će se po odluci Apelacionog suda upisati, to je izvršno.

Autor: pink.rs