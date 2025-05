OTAC ACKA NEZIROVIĆA IMAO ČAK 13 BRAKOVA! Pevač izneo nepoznate detalje iz svoje porodice: Baba ga je ženila, prvi put sa 14 godina!

Pevač Acko Nezirović jedan je od najtraženijih tezgaroša kod nas, a dok se o njegovoj karijeri zna mnogo toga, sada je odlučio da otkrije neke manje poznate detalje iz porodičnog doma.

Naime, otac Acka Nezirovića je imao čak 13 brakova, a za sve je, kako kaže, bila ‘zaslužna’ njegova baka kojoj nije bilo teško da svaki put iznova organizuje gala svadbano veselje.

- Moj otac je imao 13 brakova, 13 puta ga je baba ženila. Mnogo se mlad oženio, prvi put već sa 14 godina. Tada je bila sirotinja, nije bilo televizora i radija, jedino veselje je bilo kad je neka fešta. Otac je bio najstariji sin i čim se desi neka frka majka mu kaže ‘Nije ova za našu kuću sine, ajde pa ćemo opet…’. I kad nije znala šta će, kaže ajde da ženimo Adžiju - kroz smeh je ispričao pevač i dodao:

- Trinaesti put je zapravo oženio moju mamu i tu mu je došao kraj (smeh)!

Za razliku od oca koji je definitivno oborio rekord, Acko Nezirović je dva puta bio u braku, ali kako kaže veru u ljubav nije izgubio.

- Biće valjda treća sreća, ali i ako ne bude nema veze. Video sam dva puta kako je, u početku mi se svidelo, posle kad su nastali problemi… Mada nigde nije idealno. Brak je zajednica gde se opstaje ako ima dogovora, a čim krenu ljubomora i tenzija od toga nema ništa- rekao je Acko.

Aco je u razgovoru za Grand istakao da je u ljubavi uvek požrtvovan, ali i da isto očekuje od svoje izabranice.

- Ja kad volim, volim do srži i očekujem da mi se tako i vrati. Mada to ne valja, ali šta ću kad sam takav. Kad volim onda boli… Mada, kako sam stariji malo sam promenio mišljenje. Želim da imam osobu koja u sebi ima lepotu koju sam ja nekada gledao spolja, da kad me pogleda ne mora ništa da mi kaže, da je sve razumem- priznao je pevač

Autor: Pink.rs