OTAC ACKA NEZIROVIĆA IMAO ČAK 13 BRAKOVA! Pevač izneo nepoznate detalje iz svoje porodice: Baba ga je ženila, prvi put sa 14 godina!

Pevač Acko Nezirović jedan je od najtraženijih tezgaroša kod nas, a dok se o njegovoj karijeri zna mnogo toga, sada je odlučio da otkrije neke manje poznate detalje iz porodičnog doma.

Naime, otac Acka Nezirovića je imao čak 13 brakova, a za sve je, kako kaže, bila ‘zaslužna’ njegova baka kojoj nije bilo teško da svaki put iznova organizuje gala svadbano veselje.

- Moj otac je imao 13 brakova, 13 puta ga je baba ženila. Mnogo se mlad oženio, prvi put već sa 14 godina. Tada je bila sirotinja, nije bilo televizora i radija, jedino veselje je bilo kad je neka fešta. Otac je bio najstariji sin i čim se desi neka frka majka mu kaže ‘Nije ova za našu kuću sine, ajde pa ćemo opet…’. I kad nije znala šta će, kaže ajde da ženimo Adžiju - kroz smeh je ispričao pevač i dodao:

- Trinaesti put je zapravo oženio moju mamu i tu mu je došao kraj (smeh)!Za razliku od oca koji je definitivno oborio rekord, Acko Nezirović je dva puta bio u braku, ali kako kaže veru u ljubav nije izgubio.

- Biće valjda treća sreća, ali i ako ne bude nema veze. Video sam dva puta kako je, u početku mi se svidelo, posle kad su nastali problemi…Mada nigde nije idealno. Brak je zajednica gde se opstaje ako ima dogovora, a čim krenu ljubomora i tenzija od toga nema ništa- rekao je Acko.

Aco je u razgovoru za Grand istakao da je u ljubavi uvek požrtvovan, ali i da isto očekuje od svoje izabranice.

- Ja kad volim, volim do srži i očekujem da mi se tako i vrati. Mada to ne valja, ali šta ću kad sam takav. Kad volim onda boli… Mada, kako sam stariji malo sam promenio mišljenje. Želim da imam osobu koja u sebi ima lepotu koju sam ja nekada gledao spolja, da kad me pogleda ne mora ništa da mi kaže, da je sve razumem- priznao je pevač

"Farbam se već 30 godina"

Pevač i kralj veselja kako ga mnogi zovu Acko Nezirović nikada nije krio od medija da farba kosu.Istini za volju, pevač nije jedini koji farba kosu, ali jeste jedini koji za sada to javno priznaje. Njegove kolege izbegavaju ovo pitanje a Nezirović je sada otkrio kako to čini već tri decenije.

-Trideset godina se farbam, ja sam beo skroz. Meni je pokojna majka govorila ‘Nemoj dok se ne oženiš, kad vidiš da je to čvrsto, onda pusti kosu’. Meni je je kosa bela potpuno, obrve isto – rekao je u jednoj od emisija.

Autor: M.K.