Poznata Srpkinja ŽIVI KAO BUBREG U LOJU, A NE RADI NIGDE! Evo odakle joj novac: Imala sam više poslova, sad mogu u penziju

Naša pevačica i bivša modelsica Ivana Stamenković Sindi, mnogbe je iznenadila kada je jednom prilikom rekla da živi lagodno, a da nigde ne radi.

Naime, kako je objasnila ona je radila nekoliko poslova ranije, te je sada zrela za penziju.

- Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - rekla je ona i otkrila da li od svega toga može dobro da se zaradi:

- Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada, ali to je otprlike to.

Sindi ističe da njen izabranik mora da radi, a da su skroz batalili izlaske i alkohol.

- On mora da radi, šta će čovek, pa on nije počeo na vreme. Nema više, dosta je izlazaka - otkrila je kroz smeh i istakla da više ne pije alkohol, a da je nekada dok je konzumirala znala čak i da se pobije kad pretera.

- Uglavnom je to prošlo kada sam bila tinejdžerka, a posle toga sam postala ozbiljna žena. Zavisi kako kad, kad malo popijem onda sam vesela, kad puno popijem onda sam volela da se pobijem - rekla je pevačica svojevremeno za "Telegraf".

