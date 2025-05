Dečko Mine Kostić, misteriozni Kasper, kako ga pevačica zove već godinama živi i radi u Njujorku.

Pevačica Mina Kostić šokirala je javnost objavivši da se udaje za pet godina mlađeg biznismena iz Amerike iako su u vezi samo 16 dana i još se nisu videli. Mina je za medije otkrila da su se upoznali na društvenim mrežama, tačnije da je on nju kontaktirao preko Instagrama.

Minin izabranik aktivan je na svim društvenim mrežama, poreklom je iz Srbije, a već godinama živi u Njujorku gde od 2018. vodi firmu GMC. Pre nego što je napustio otadžbinu četiri godine je bio direktor kompanije koja se bavila poljoprivrednom proizvodnjom, a pre toga je bio zaposlen i u Sektoru za zaštitu i spasavanje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, navedeno je u njegovoj radnoj biografiji.

Iako je od domovine kilometrima daleko često na društvenim mrežama komentariše aktuelna dešavanja. Ljubitelj je i domaće muzike koju redovno šeruje na TikToku, a Mina mu lajkuje i komenatraiše svaki video koji objavi.

- On je čovek mog života, on je jedna obična neobična osoba. Voli me već 20 godina, ali nije imao hrabrosti da mi priđe. Rekla sam mu "Zašto si mi to uradio, do sad bi imali troje dece", ali nikad nije kasno, čim dođe radićemo na tome. Dobar je, pametan, svi ga vole, ima prelepu boju glasa, mi smo 24 sata na telefonu. On će se baviti mojom karijerom, pomaže mi, savetuje me... Bog me je nagradio takvom osobom - navela je Mina za Blic.

Podsetimo, Mina Kostić je nedavno priznala da je sve godine unazad, lagala da su je roditelji dali na usvajanje.

Autor: M.K.