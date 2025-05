Dragomir Despić Desingerica već godinama je na samom vrhu po popularnosti i angažovanosti kada je reč o muzičkim izvođačima mlađe garde, a u razgovoru je sada priznao je da svoj uspeh smatra potpuno zasluženim.

Osim što je istakao, oduvek je gledao samo svoju karijeru, te ne razume one koji se bave spletkarenjem i negativnim komentarisanjem uspešnijih i boljih.

- Fokusiran sam na svoj rad i ne dopuštam da mi išta drugo odvuče fokus. Krećem od sebe i bavim se sobom. Ne polazim od toga da će svaka moja pesma postati viralna i veliki hit, ali radim na tome da tako bude. Nikada se nisam vodio slavom i nikada me nije interesovala popularnost, ali vredno sam radio na tome da uspem u ovom poslu. Verujem da je moja samouverenost napravila razliku. Sve što je došlo, došlo je zbog rada. Potpuno je očekivano da sa uspehom dođu sujeta, ljubomora i spletkarenje. To nikada neću razumeti jer bih uvek pre birao da budem uspešan, a da niko ne zna ko sam i da mogu da se bavim čime hoću. Mnogi drugi bi birali da budu poznati, a da nemaju nikakav uspeh - naveo je reper, koji se potom dotakao toga čime bi se bavio da nije uspeo na muzičkoj sceni.

- Da se ovaj moj posao nije pokazao kao uspešan i kao posao koji je na stabilnim nogama, birao bih da budem vodoinstalater ili ginekolog. Ne bih završavao visoke škole, već bih potražio kurseve koje bih položio i onda bih pregledao sve što treba - naveo je Despić i progovorio o nedozvoljenim supstancama s kojima ga povezuju.

- Ne konzumiram nedozvoljene supstance, samo dozvoljene, a to su one koje mi mama dozvoli. Ponekad uzmem čašicu alkohola, ali to gledam kao kardio trening i dalje nemam mesta za supstance. Za njih se pravi prostor kad se ide u provod, a ne kada radiš, ali generalno ni tada ne uzimam ništa jer ne idem u provod i nemam kada da izađem u grad - kazao je reper, i dodao da se nada da će mu supruga Nevena uskoro roditi i drugo dete.

- Mojoj ženi Neveni ume da zasmeta ponešto što uradim na nastupu. Činjenica je da radim dosta toga što može i treba da smeta emotivnom partneru. To što joj zasmeta ostane na tome. Ništa od toga ne bi moglo da nas razori i između nas nikada nije došlo do ozbiljnije svađe, takve da se psujemo ili tučemo. Mogu da prihvatim da me neko grdi, da ispravim greške i budem bolji čovek. Ne bih rekao da je Nevena ljubomorna jer vrlo jasno zna da je to moj posao, da scena zahteva performanse i da u tome nema ama baš nikakvih emocija. Nisam imao nepristojne ponude na nastupima jer do toga ne može da dođe. Fanovi dođu, fotografišu se i ja to dosta profesionalno odradim iako to na snimcima ne izgleda tako. Planiram još jedno dete. Odavno želim da naša ćera dobije batu ili seku, ali se ne pitam mnogo. Da se pitam, samo bih štancao decu, a ona bi bila klasična rađalica - zaključio je reper.

