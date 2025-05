NAJVEĆI PROBLEM JE BILA... Zorana Mićanović konačno otkrila razlog raskida sa Mc Stojanom, pa otkrila u kakvom su sad odnosu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku progovorila o svemu!

U emisiji ''Amidži šou'', gosti voditelja Ognjena Amidžića bili su Mina Kostić, Zoraca Mićanović, Lepi, Rade Lacković, Stela Rade i

Zorana Mićanović je odgovaralila na vruće pitanje, te je progovorila o bivšem momku, Mc Stojanu.

Čime te je Mc Stojan osvojio, a šta te je najviše odbijalo kod njega?

- Osvojio me je manirima, veoma je kulturan i fin momak, ali je najveći proble u našem odnosu bila razlika u godinama. On je od mene stariji dvadeset i dve godine. Ja tvrdim da mi nismo bili u lažnom odnosu, bilo je iskreno. Ostali smo u dobrom odnosu. Jednostavno, on je otišao na Kipar, ja sam ostala u Beogradu, neki životni ciljevi su nam se razišli.

