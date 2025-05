Nije joj lako!

U emisiji ''Amidži šou'', gosti voditelja Ognjena Amidžića bili su Mina Kostić, Zorana Mićanović, Lepi, Rade Lacković, Stela Rade i Fuago.

Da li si nakon iznošenja istine o usvajanju kontaktirala Đusa i kako on reaguje na optužbe na račun njegove tetke?

- On to zna. Ja volim i njega i njegovu porodicu. Ja njega veoma volim. Duda je pokušava da me odvoji od braće i sestara. Ona mi je govorila da ja kao jedinka prolazim. Ona meni nikada nije pomogla, sama je sebi pomogla. Samo me boli jer meni moja zgrada, ostala neisplaćena, ali sada neću o tome. U sve je umešan moj bivši partner. Kola je uzeo, sve je uzeo. Sad mi je srce na mestu, mogu da umrem, jer sam neke stvari saznala nakon svega.

Autor: S.Z.