RADE LACKOVIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI SA SINOM JOVANOM: Krenuo očevim stopama, a evi šta je za njega uradio (FOTO)

Jovan je nedavno odlučio da napravi iskorak u svojoj muzičkoj karijeri i započne pevačku karijeru.

Poznati pevač narodne muzike, Rade Lacković, ove večeri se po prvi put pojavio pred kamerama u društvu svog sina Jovana.

Jovan je nedavno odlučio da napravi iskorak u svojoj muzičkoj karijeri i započne pevačku karijeru. Iako je široj javnosti do sada bio nepoznat, iza kulisa je već sarađivao sa brojnim poznatim imenima sa estrade, stvarajući pesme za druge izvođače.

- On je ceo život bio u tom filmu, zabavljaci, rep. Napravio je za Devita par dobrih hitova - rekao je Rade, a Jovan se ubacio:

- Tako smo krenuli. On i ja smo bili u studiju u nastala je pesma "Uh". Pitao me je da li ću da izbacim pesmu, ja nisam hteo i on je uzeo. Uradio sam i duet sa Mahrinom, a pre toga sam bio samo u pozadini kao kompozitor. Sada sam odlučio, tj. mama i tata su terali.

- Uradio je prelepu baladu za mene i treba da je otpevam. Uz tu pesmu će devojke plakati - dodao je pevač u emisiji "Amidži šou".

Autor: M.K.