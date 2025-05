Ćerku Harisa i Meline Džinović često gledate, a tek da vidite kakav im je sin frajer: Isplivala njega fotka, društvene mreže gore! (FOTO)

Pevač Haris Džinović iz braka sa bivšom ženom, modnom kreatorkom Melinom Džinović dobio je dvoje dece - ćerku Đinu i sina Kana.

Njihovi naslednici su nakon razvoda roditelja ostali da žive sa ocem u luks vili na Senjaku, dok Melina boravi u inostransvu, a ćerka je redovno posećuje.

Đina Džinović odlučila je da krene put influenserka i tiktokera, pa je tako veoma aktivna na društvenim mrežama poslednjih godina. Melina je jednom prilikom govorila o ćerkinom putu.

- Đina je sama izašla u taj svet Instagrama i TikToka i sebe izložila tim komentarima, kao što je i izložila sebe i to da je taj njen izgled nešto veoma bitno u životu. Ja sam rekla da je to greška, svoje mišljenje sam dala i posle toga ne želim više da se petljam. Bila je upozorena, bila je savetovana, zamoljena, ona je odlučila da ona to jako voli, ekstrovertna je na oca. Ja kažem "Ne mogu da shvatim kako komuniciraš sa ljudima koje ne znaš". Čim je pošla putem društvenih mreža, čim voli komunikaciju i da se slika, na mene nije - rekla je Melina.

I dok je Đina aktivna na svim mrežama, njen brat Kan je njena sušta suprotnost. On se nikada medijiski nije eksponirao, te nije aktivan ni na mrežama, pa tako malo i ko zna kako on zapravo izgleda.

Međutim, sestra ga je sada uslikala i na Instagramu objavila njegovu fotografiju i pokazala da je stasao u pravog momka.

"Najlepšeg brata imam", napisala je u opisu.

