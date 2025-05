Nataša (42) je naša prva pevačica koja je JAVNO PRIZNALA DA JE PROMENILA POL! Ponosno paradira u kupaćem i pokazuje obline: Ne stidim se

Pevačica Nataša Maza (42), rođena je kao muškarac i zvala se Nebojša. Nataša je prva javno priznala da je promenila pol.

Inače, Nataša Maza je promenila pol 2007. godine, u više navrata je prolazila kroz teške periode, ali da je uspela da se izbori za sebe i sada konačno uživa u svom životu.

Malo ko zna kako je ona izgledala pre operacija, a na društvenoj mreži "X" je isplivala njena fotografija dok je bila muškarac.

Otvorila profil na sajtu za odrasle

Podsetimo, transrodna pevačica Nataša Maza napravila je profil na popularnom sajtu za odrasle, gde osobe prodaju svoje intimne fotografije za novac.

- Istina je. Otvorila sam profil na sajtu za odrasle. Bila sam prinuđena da to uradim zbog loših porodičnih odnosa i složene porodične situacije zbog koje finansijski vrlo loše stojim. Takva odluka je privremeno rešenje i za sada sam jako zadovoljna. Svog tela se ne stidim i nemam problem da ga pokažem, a osim toga ne želim da me to određuje ili umanjuje. Svako ko je u mogućnosti može da se pretplati i vidi kakav sadržaj kačim. Nije mi cilj da se obrukam i da tamo budem večno već da se u određenom periodu vratim na muzičku scenu jača nego ikad. Nadaću se da će to biti uskoro i da ćemo se veseliti uz nove pesme koje će proći ne samo u Srbiji nego širom Balkana - rekla je pevačica za Alo!

Ovako je Nataša Maza izgledala pre promene pola! 😵 pic.twitter.com/IXfb2WxrPr — Malagaravaa (@vaskekopirinac) 18. август 2024.

Autor: M.K.